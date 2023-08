Premiere in Bayern: Genehmigung zur Erweiterung der Pflegefachschule kommt digital

Das Landratsamt Augsburg ist in diesem Bereich weiter als andere Kommunen und hat die erste digitale Baugenehmigung erteilt. Das ist auch ein Vorteil für andere Antragssteller.

Für Klinik-Vorstand Martin Gösele war es mehr als nur ein symbolischer Akt. Die erste digitale Baugenehmigung, die in Bayern erteilt werden konnte, ging an ein Projekt der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen. Per Mausklick schickte der bayerische Bauminister Christian Bernreiter das Projekt bei einem Termin im Augsburger Landratsamt digital auf den Weg, wenige Augenblicke später erschien die Genehmigung für die Erweiterung der Berufsfachschule für Pflege in Bobingen in seinem Posteingang. Nun ist zumindest der Genehmigungsweg frei für den Bau von zwölf Mikro-Appartements und insgesamt 25 neue Schulplätze im dreijährigen Ausbildungsgang der generalisierten Pflege und der einjährigen Ausbildung in der Pflegehilfe.

„Das ist ein gutes Zeichen, dass wir als erste digitale Genehmigung ausgesucht wurden“, so Gösele in Richtung Minister Bernreiter. Pflegekräfte würden dringend benötigt, mit den Ausbildungsplätzen gehe man in Richtung Zukunft. Und das ist auch der Weg des gesamten Projekts. Bereits seit zwei Jahren können Bauanträge im Landratsamt Augsburg digital eingereicht und dort auch digital bearbeitet werden. Dennoch hat es bis jetzt gedauert, bis bayernweit auch die erste digitale Genehmigung erteilt werden konnte. Unter anderem bedeutet Digitalisierung auch, dass komplette Abläufe verändert werden müssen, erläuterte Landrat Martin Sailer.

Bis zur kompletten digitalen e-Akte dauert es noch ein paar Jahre

Mit der ersten digitalen Baugenehmigung nehme man jetzt eine Vorreiterrolle in ganz Bayern ein, so Sailer. Dennoch sei man von der kompletten digitalen e-Akte „noch ein- oder zwei Jahre entfernt“, so der Landrat weiter. „Wir sind gut unterwegs, aber ein paar Schritte müssen wir noch gehen.“ Dazu gehöre auch, die Mitarbeitenden in der Kreisverwaltung auf dem neuen Weg mitzunehmen. Dabei böten sich durch das digitale Projekt auch ganz neue Arbeitsmöglichkeiten, so Florian Fackler aus dem Amt für Bauleitplanung in der Behörde.

Gerade dort waren bislang die Möglichkeiten, von zu Hause zu arbeiten, eingeschränkt. Schließlich konnten die dicken Akten und Baupläne nicht aus dem Amt bewegt werden. „Nun bieten sich ganz andere Möglichkeiten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt er. Ein wichtiges Argument bei der Suche nach Fachkräften. Auch im Landratsamt Augsburg sind nicht alle ausgeschriebenen Stellen besetzt.

Mit Siegel: Im Dezember 2022 war der Bauantrag der Berufsfachschule für Pflege auf Erweiterung im Landratsamt eingegangen, nun ist er digital genehmigt. Foto: Marcus Merk

Vorteile bietet die digitale Baugenehmigung aber freilich auch für die Antragsteller. Fachbereichsleiter Andreas Dobrindt-Ostner hat erlebt, wie schnell das Arbeiten mehrerer Stellen an derselben Akte gelingt. Kaum hatte er in einem digitalen Dokument den Hinweis gesetzt, welche Unterlagen noch nachzureichen seien, hatte das daran arbeitenden Architekturbüro das schon erledigt. „Das ist eine erhebliche Zeitersparnis“, sagt er. Überzeugt von dem digitalen Weg ist auch Bobingens Bürgermeister Klaus Förster. Die Stadt ist digital schon so gut aufgestellt, dass sie die Baugenehmigung ebenfalls digital annehmen konnte. Das gilt jedoch auch im Landkreis erst für einen geringen Teil der Kommunen.

Ein Schritt für mehr Transparenz bei Behörden

Bei dem Termin im Landratsamt wies Bauminister Christian Bernreiter noch auf einen weiteren Punkt hin. Es sei ja schon vorgekommen, dass sich Fachbehörden bei der Nachfrage nach dem Stand einer Baugenehmigung mit der Aussage herausgeredet hätten, die Unterlagen seien bei ihnen noch nicht angekommen. Das sei jetzt mit der digitalen Akte nicht mehr möglich. Alle Beteiligten hätten gleichzeitig Zugriff auf den aktuellen Bearbeitungsstand. „Das sorgt für Transparenz“, so Bernreiter.