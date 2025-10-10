Georg Wild sammelt wieder Brillen

Seit vier Jahren sammelt Georg Wild Brillen für bedürftige Menschen in aller Welt. Auch in diesem Jahr startet er wieder seine bekannte Sammelaktion „BrillenWeltWeit“. Abgegeben werden können gut erhaltene Brillen ohne Etui, darunter gerne auch Kinder- und Sonnenbrillen. Die entsprechenden Sammelkörbe finden sich in Bobingen bei Blumen Sirch (Hochstr. 42) und Gronde Sehen & Hören (Bahnhofstr. 2). In Königsbrunn sind die Sammelstellen in der Bäckerei Forster, (Bgm.-Wohlfarth-Str. 47), der Zahnarztpraxis Dr. Wieser (Im Seilerhof, Bgm.-Wohlfarth-Str. 30), bei Optik Grünwald (Bgm.-Wohlfarth-Str. 46) und im Weltladen (Bgm.-Wohlfarth-Str. 97). Und in Oberottmarshausen kann man gebrauchte Brillen bei der Bäckerei Forster (Königsbrunnerstr. 5a) in den Sammelkorb legen. (AZ)

