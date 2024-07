Die geplante Bahntrasse polarisiert die Anlieger im Kreis Augsburg

An bestehenden Bahntrassen gibt’s keinen Anspruch auf Lärmschutz, im Rahmen des Neubaus schon. Es werden nach dem Ausbau weniger Betroffene sein, die auch weniger Lärm abbekommen. In der Summe also eine wesentliche Verbesserung.

Das die neu Betroffenen dagegen sind, ist doch nachvollziehbar. Ich würde auch versuchen die neue Belastung möglichst gering zu bekommen.

Aber die Medien berichten oft nur über negative Veränderungen. Positive Nachrichten sind halt nicht so interessant. Somit verfestigt sich der Eindruck, alles was in Deutschland gemacht wird ist schlecht, obwohl auch viel Gutes entsteht. Davon profitieren dann Parteien, die von einer miesen Stimmung im Land leben.

