Geprägt von einer Kindheit in Armut: Wie geht es Sinti heute?

Plus Sie sind im Landkreis Augsburg mit vielen Vorurteilen aufgewachsen. Betroffene erzählen zum Tag der Sinti und Roma von ihrem Leben in der Region.

Erst kürzlich rutschte einer Gersthoferin beim Einkauf ein Wort in der Sprache heraus, mit der sie aufgewachsen ist. Beim Einkaufen bat sie statt um einer Tüte um eine "Tite" und fühlte sich dann von einem Wortwechsel der Verkäuferin mit dem Mann hinter sich angegriffen. Als sie die Verkäuferin daraufhin ansprach, sei die rot geworden und schwieg. Für die Gersthoferin, Mitte 50 und eine Sintiza, nur ein Erlebnis – es zeigt, mit wie vielen Vorurteilen sie und ihre Familien und Verwandten heute noch umgehen müssen.

Marcella Reinhardt, Vorsitzende vom Regionalverband Deutscher Sinti und Roma in Schwaben, hat unzählige Beispiele dafür, dass es nicht bei Vorurteilen bleibt. "Nachbarn verständigten einmal das Jugendamt, weil angeblich ein Kind im Haus von den Eltern geschlagen würde. Wir als Verband konnten klar belegen, dass die Eltern des Kindes gar nichts falsch gemacht hatten. Sie sind Sinti und wurden deswegen verleumdet." Die Vorurteile gegen Sinti, sie sind Teil des sogenannten Antiziganismus.