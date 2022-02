Gericht: 49-Jähriger aus dem Kreis Augsburg soll Mädchen missbraucht haben

Plus Ein Mann aus dem westlichen Landkreis soll eine Zwölfjährige mehrmals sexuell missbraucht haben. Nun steht er vor dem Augsburger Landgericht. Er streitet die Vorwürfe ab.

Ein 49-Jähriger muss sich vor Gericht wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens verantworten. Der Mann aus dem westlichen Landkreis streitet die Vorwürfe ab. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, ein damals zwölf Jahre altes Mädchen missbraucht zu haben. Daneben fanden die Ermittler auf seinem Computer etliche Videos mit kinderpornografischem Inhalt. Aktuell läuft der Prozess gegen den 49-Jährigen vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts.