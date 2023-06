Landkreis Augsburg

Gersthofen bleibt bei striktem "Nein" zur ICE-Trasse entlang der Autobahn

Plus In der Debatte um den Verlauf der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg bahnt sich zwischen den Nachbarstädten Neusäß und Gersthofen ein Zwist an.

Von Christoph Frey

Die Stadt Gersthofen bleibt bei ihrem "Nein" zu einer Neubaustrecke für den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg. Das hat Bürgermeister Michael Wörle am Mittwochabend im Stadtrat auf Anfrage von Alois Pfiffner (WIR) betont. Der Stadtrat habe sich für einen Ausbau der Bahn auf der bestehenden Trasse zwischen Augsburg und Dinkelscherben ausgesprochen. Wörle: "Das ist unsere Beschlusslage."

Diese galt ursprünglich auch für den Kreistag des Landkreises Augsburg. Doch am Montag hatte sich das Gremium, dem auch Wörle angehört, einstimmig für eine andere Positionierung entschieden. Es votiert nicht mehr für eine bestimmte Trasse (insgesamt gibt es vier Vorschläge), sondern fordert einen Mehrwert für die Region, der mit dem Milliardenprojekt einhergehen solle. Gemeint sind damit unter anderem Lärmschutz an der bestehenden Strecke und ein Ausbau der Bahnhöfe. Mit diesem kleinsten gemeinsamen Nenner sind Konflikte zwischen den an den möglichen Bahntrassen angrenzenden Kommunen, wie sie sich jetzt beispielhaft zwischen Gersthofen und Neusäß andeuten, ausgebremst. Aber nur zunächst.

