Landkreis Augsburg/Gersthofen

vor 35 Min.

Lounge statt Sozialraum: So begeistern Firmen die Jugend fürs Handwerk

Bei MK Color in Gersthofen starteten die neuen Lehrlinge ins Ausbildungsjahr. Unser Bild zeigt von links Geschäftsführer Nico Meitinger, Ledjon Kurtaj, Ivana Zenhentbauer, Paul Mannert, Nathalie Kaag, Arber Birku, Albrim Hoti, Sherif Maliki, Florentin Kuqi und Ausbilder Stefan Gröbl sowie in der Schubkarre Geschäftsführer Jan Karthan.

Plus Firmen bieten einiges, um negative Vorurteile loszuwerden. Vor allem Frauen sollen sich wohlfühlen. So lief der erste Tag der Lehre für die Azubis der Firma MK Color in Gersthofen.

Von Angela David

Früher hätte man geschrieben, die Jugendlichen versammelten sich an ihrem ersten Tag ihrer Lehre im Aufenthaltsraum. Aber das trifft es bei der Firma MK Color in Gersthofen nicht. Im Obergeschoss der Werkshalle haben die Geschäftsführer Nico Meitinger und Jan Karthan, die die Firma 2017 gründeten, eine gemütliche "Lounge Area" eingerichtet: mit modernen Möbeln, bunten Sitzwürfeln, Teppichboden und einem riesigen Fernseher an der Wand. In einer Ecke steht ein Kicker, in der anderen eine Gitarre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen