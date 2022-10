Panne am Testzentrum Hirblingen: Computer kennt keinen Feiertag

Panne im Testzentrum Hirblingen: Das System vergab Termine für Corona-Tests am Tag der Deutschen Einheit. Doch da war geschlossen.

Ein technischer Fehler hat am Tag der deutschen Einheit am Corona-Testzentrum des Landkreises in Hirblingen für Verwirrung gesorgt. Denn obwohl das Zentrum bereits seit einigen Monaten ausschließlich montags bis freitags und nicht an Feiertagen geöffnet ist, konnten über das Online-System Termine für den Montag, 3. Oktober, gebucht werden. Wie das Dienstleistungsunternehmen, welches das Testzentrum im Auftrag des Landratsamts betreibt, nun mitteilte, wurde der Großteil der fehlgebuchten Termine bereits am Dienstag nachgeholt.

Krankheitswelle: Verzögerungen bei Fahrerlaubnisbehörde

Der Faktor Mensch sorgt derweil bei der Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises in Gersthofen für Schwierigkeiten. Aufgrund eines krankheitsbedingten Personalengpasses gibt es dort nach Mitteilung des Landratsamtes Verzögerungen in der Bearbeitung. Auch bei bereits gebuchten Terminen kann es zu längeren Wartezeiten kommen. (AZ)