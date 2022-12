Schülersprecherin Nathalie Genz (16): "Früher war ich sehr schüchtern"

Plus Seit sie im Fernsehen Kultusminister Piazolo kritische Fragen stellte, ist Landkreis-Schülersprecherin Nathalie Genz vielen bekannt. Dabei war die 16-Jährige nicht immer so selbstbewusst.

Eine ganz wichtige Eigenschaft für ihr Amt als Schülersprecherin besitzt Nathalie Genz: Wenn sie öffentlich sprechen muss, ist sie kaum aufgeregt und sie muss sich auch nicht lange vorbereiten. Die 16-Jährige aus Neusäß, die im Herbst zur Landkreis-Schülersprecherin gewählt wurde, sagt von sich selbst: "Ich lege mir das im Kopf zurecht und dann rede ich spontan los."