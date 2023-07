Landkreis Augsburg/Gersthofen

vor 17 Min.

Verkehrsminister kündigt nächstes großes Bahnprojekt im Kreis Augsburg an

Plus Wie geht es weiter mit dem Bahnausbau im Augsburger Land? Unsere Redaktion hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing gefragt. Das sind die Antworten.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Am Rande seines Besuchs bei der Gersthofer Firma Quantron nahm Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP) zu Bahnprojekten im Augsburger Land Stellung. Dabei kündigte sein Haus auf Nachfrage unserer Redaktion an, dass es nun auch mit dem Ausbau der Verbindung zwischen Augsburg und Donauwörth ernst wird.

Planer für drittes Gleis nach Donauwörth können loslegen

Zeitlich am nächsten ist aber der Ausbau der Bestandsstrecke zwischen Augsburg und Ulm. Sie soll im zweiten Halbjahr 2030 komplett gesperrt und dann in einem Zug modernisiert werden. Zuletzt waren Zweifel laut geworden, ob für das Projekt genügend Geld da sein wird (wir berichteten). Wissing trat dem in Gersthofen entgegen. Die Hochleistungskorridore (besonders beanspruchte und störanfällige Strecken) der Bahn für die Jahre 25/26 seien ausfinanziert und auch danach werde es dafür ausreichend Mittel geben. An der Notwendigkeit, diese viel befahrenen Strecken zu sanieren, bestehe ja kein Zweifel. Wissing: "Wenn wir die Hochleistungskorridore nicht schaffen, werden wir die Probleme der Bahn nicht lösen können."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen