Gersthofer Azubi gewinnt bundesweiten Talentwettbewerb

Der Berufskraftfahrer Vitalii Brazhnikov ist für die literarische Interpretation seiner Lehrzeit mit dem vocatium Ausbildungspreis ausgezeichnet worden.

„Warum ich meine Ausbildung liebe?“ – dies ist eine Frage, die sich junge Azubis wohl immer wieder selbst einmal stellen. Dass die Antwort darauf allerdings auch höchst originell sein kann, hat nun deutlich der erstmals ausgerufene vocatium Ausbildungspreis des IfT Instituts für Talententwicklung gezeigt: Dabei wurden bundesweit Azubis dazu aufgerufen, ihre Ausbildungserfahrungen in kreative Kurztexte zu fassen, was von rund 250 jungen Menschen mit engagierter Begeisterung angenommen wurde. Der angehende Berufskraftfahrer Vitalii Brazhnikov beim Gersthofer Speditionsunternehmen Dachser wurde nun als einer von sechs gleich dotierten Gewinnern für seine originelle Textidee mit einem Preisgeld von 500 Euro belohnt.

Was die Jury an den Ausführungen des jungen Mannes besonders beeindruckt hat? Einer der Hauptgründe war sicherlich Brazhnikovs Begabung, seine sehr emotional und metaphorisch geprägten Ausbildungseindrücke mit einem herzerfrischenden Songtext zu verbinden und damit gleichzeitig die Bedeutung wie auch die Erfüllung seines ausgewählten Berufs mit überzeugenden Worten deutlich zu machen. Dabei nimmt das junge Schreibtalent jedoch auch vor den ersten Startschwierigkeiten einer solchen Ausbildung kein Blatt vor den Mund: „Die Ausbildung ist für mich wie Fernverkehr: am Anfang scheint der Weg sehr lang zu sein. Überall fahren verschiedene Autos: das sind meine Mitschüler, Kollegen, Lehrer. Für jede Fahrt sind sie wichtig, ohne sie wäre die Straße leer und langweilig …“.

Selbst gedichteter, auf Gersthofer Bedingungen zugeschnittener Songtext

Nach seiner einführenden Gedankenreflexion folgt der große und unerwartete Höhepunkt seines Beitrags: ein selbst gedichteter Songtext, der auf sein Ausbildungsunternehmen in Gersthofen zurechtgeschnitten wurde und in feucht-fröhlicher Weise zur Münchner Hofbräuhaus-Melodie gesungen wird. Wie er auf eine solche Idee gekommen ist? Der Azubi erzählt: „Die Idee dazu entstand eigentlich im Urlaub. Da hat man viel Zeit und Fantasie. Aber zugegeben: Ich war mit meinen Freunden dann auch im Münchner Hofbräuhaus.“ Augsburgs Vocatium-Projektmanagerin Marie-Laure Rabourdin übergab im Landratsamt nun den Preis an Vitalii Brazhnikov sowie an seinen Ausbilder, den Fuhrparkleiter Stefan Strunk: „Die Bilder und Vergleiche seines Textes haben unsere Jury sehr beeindruckt“, ließ sie dabei verlauten.

Bundesweit wurden noch fünf weitere Azubis mit dem vocatium Ausbildungspreis geehrt. Der erstmals 2023 vom IfT ausgeschriebene Azubi-Schreibwettbewerb hatte für eine derart hohe Resonanz unter den jungen Berufsanwärtern gesorgt, dass bereits jetzt schon die Bewerbungsphase für das kommende Jahr angelaufen ist. Doch die Ausschreibung dient dem Institut zufolge keineswegs nur der reinen Unterhaltung: „Die Texte der Azubis werden für Schülerinnen und Schüler, die vor der Berufswahl stehen, eine gute Entscheidungshilfe sein. Zugleich profitieren die teilnehmenden Azubis davon: Durch das Schreiben der Texte werden sie angeregt, ihre Berufswahl zu reflektieren.“

Und was denkt der Gersthofer Preisträger Vitalii Brazhnikov rückblickend zu seiner Ausbildung als Berufskraftfahrer beim Gersthofer Speditionsunternehmen? Das bringt er bildhaft, aber unmissverständlich in seinem eigenen Wettbewerbstext ans Tageslicht: „Meine Route ist nicht beendet, das ist nur der Anfang meines Berufslebens. Ein Traum, der in meinem Herzen verwurzelt ist …“ .

