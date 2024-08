Gesprächskreise für Angehörige von Demenzkranken

Die Seniorenberatung und Fachstelle für pflegende Angehörige bietet einmal im Monat Treffen für Angehörige von Demenzkranken teils vor Ort, teils als Online-Termin an. Eine Teilnahme ist unabhängig vom Wohnort innerhalb des Landkreises Augsburg möglich. Zum Online-Gesprächskreis sind laut Pressemitteilung auch Teilnehmende außerhalb des Landkreises Augsburg willkommen.

Ziel dieser Gesprächskreise ist das Zusammenkommen im Zuge regelmäßiger Treffen, während die Betroffenen aktiv zuhören und sich über die Alltagsbewältigung mit Demenzkranken austauschen können. Zentraler Kernpunkt der Treffen ist der Erfahrungsaustausch, von dem die Betroffenen untereinander profitieren.

Die Gesprächskreise finden im September an folgenden Terminen statt: Dienstag, 10. September, 14 Uhr, Seniorenzentrum, Lindenstraße 30, Diedorf; Mittwoch,11. September, 14 Uhr, Mehrgenerationenhaus, Bgm.-Wohlfarth-Straße 98, Königsbrunn; Dienstag, 17. September, 14 Uhr, du und hier, Kirchstraße 12, Gersthofen, Dienstag, 24. September, 17 Uhr, in virtueller Form (online über „Webex“). Für den Online-Gesprächskreis wird um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0821/3102-2718 oder per E-Mail an seniorenberatung@LRA-a.bayern.de gebeten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Fragen ist die Beratungsstelle unter den Telefonnummern 0821 3102 -2705, -2707 oder -2718 sowie per E-Mail an seniorenberatung@LRA-a.bayern.de zu erreichen.

Weitere Informationen sowie die Termine aller Gesprächskreise sind auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de/gespraechskreise zu finden. (AZ)