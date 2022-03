Gewerkschaft NGG in Schwaben: So viel weniger verdienen Frauen

Heute ist Weltfrauentag. Er steht seit 1911 für Gleichberechtigung. Doch noch immer verdienen Frauen oft weniger als Männer. Auch im Landkreis Augsburg.

Wenn es um den Verdienst geht, sind Frauen immer noch im Nachteil: Zum Internationalen Frauentag am 8. März weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf große Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern im Landkreis Augsburg hin. Frauen, die eine Vollzeitstelle haben, verdienen im Landkreis aktuell 13 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Während der mittlere Vollzeitverdienst von Männern bei 3228 Euro pro Monat liegt, kommen Frauen lediglich auf 2805 Euro, so die NGG-Region Schwaben unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. "Es kann nicht sein, dass Frauen in puncto Bezahlung trotz gleicher Arbeitszeit systematisch den Kürzeren ziehen", kritisiert Gewerkschafter Tim Lubecki.



Die Corona-Pandemie habe die Situation teils verschärft - und alte Rollenbilder verfestigt. "In Zeiten von Lockdowns und Schulschließungen waren es in vielen Familien gerade die Frauen, die beruflich zurückstecken und sich um Kinder und Haushalt kümmern mussten", sagt Lubecki. In Branchen wie dem Gastgewerbe habe die Krise Frauen zudem besonders stark getroffen - etwa weil sie überdurchschnittlich oft in Minijobs arbeiteten. Diese Stellen seien nach zwei Jahren Pandemie in großem Stil abgebaut worden. Die Betroffenen stünden nach dem Jobverlust ohne Arbeitslosenversicherung da und hätten auch keinen Anspruch auf das Kurzarbeitergeld.

Warum verdient eine Bäckereifachverkäuferin weniger als ein Bäcker?

Neben prekären Arbeitsverhältnissen gebe es aber in vielen Betrieben nach wie vor einen großen 'Gender Pay Gap', also eine erhebliche Lohnlücke zwischen den Geschlechtern. "So verdienen Bäckereifachverkäuferinnen in Bayern bei Vollzeit gut 300 Euro weniger als Bäcker. Dabei haben beide eine dreijährige Ausbildung hinter sich und es im Arbeitsalltag mit genauso hohen Anforderungen zu tun", betont Lubecki. Und die Voraussetzungen wären gut: Hatten im Jahr 2005 bundesweit lediglich 26 Prozent aller Frauen die Hochschulreife, waren es im Jahr 2019 gut 40 Prozent und damit sogar etwas mehr als bei den Männern.

Beispiel Bäckereien: Bäcker verdienen mehr als Bäckereifachverkäuferinnen, obwohl die Ausbildung gleich lange dauert. Foto: Michael Regnat (Symbolbild)

Einen weiteren Schritt in Richtung Gleichberechtigung könne die Politik bieten, finden die Grünen im Landkreis Augsburg. Silvia Daßler, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag Augsburg-Land: "Im Kreistag liegt der Frauenanteil bei knapp 33 Prozent, und dazu trägt die Grünen-Fraktion mit acht Frauen von zwölf Fraktionsmitgliedern einen ordentlichen Anteil bei, sonst wäre die Situation noch schlechter. So sind bei der CSU von 30 Fraktionsmitgliedern gerade einmal acht Frauen, bei der SPD zwei von fünf, bei den FW drei von acht. Das muss sich ändern. Dazu braucht es aber auch bessere Rahmenbedingungen, wie etwa effizientere Arbeitsweisen, familienfreundliche Sitzungszeiten und verlässliche Kinderbetreuung."

Die Grünen widmen den Tag in diesem Jahr den Frauen in der Ukraine

Simone Linke, die Sprecherin im Kreisverband Augsburg-Land der Grünen ergänzt, dass die Menschen in Europa - insbesondere die Frauen, Männer und Kinder in der Ukraine - in Frieden leben möchten. "Aus diesem Grund denken wir besonders an dem diesjährigen Weltfrauentag an die tapferen Ukrainerinnen und zeigen uns mit ihnen solidarisch."

Auch die bayerische Frauenministerin Ulrike Scharf und Nachfolgerin von Carolina Trautner hat sich zum Weltfrauentag zu Wort gemeldet: "Frauen und Mädchen müssen sichtbarer werden! Denn oft verändern sie unsere Welt im Verborgenen. Sie lassen sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen leiten, sondern setzen sich selbstbewusst und mutig für ihre Ziele ein." In diesem Sinne spricht auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr aus Augsburg: "Am Internationalen Frauentag gilt unsere volle Solidarität den Frauen und Kindern, die auf der Flucht sind – vor dem furchtbaren Angriffskrieg gegen die Ukraine. Grundvoraussetzung für die Demokratie und eine freie Gesellschaft bleibt die Gleichstellung."

Lesen Sie dazu auch