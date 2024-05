"Gleitzeit" für Schüler: Schulen im Landkreis Augsburg sind skeptisch

In Baden-Württemberg startet ein Experiment, bei dem Schüler selbst entscheiden, wann sie mit dem Unterricht beginnen. Schulen im Landkreis Augsburg sind nicht überzeugt.

Früh aufstehen ist für viele Menschen eine Qual. Viel zu oft wird die Schlummer-Taste am Wecker gedrückt, bis man sich schließlich mühsam aus dem Bett schält. In der Schule wie in der Arbeit führt daran meist kein Weg vorbei. Eine Schule im baden-württembergischen Plochingen wagt nun ein Experiment. Ähnlich wie bei Gleitzeit-Modellen können Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, wann sie zur Schule kommen. Könnte sich so ein Konzept durchsetzen? Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem Augsburger Land sind aus mehreren Gründen nicht überzeugt.

Wie Günter Manhardt, Schulleiter des Schmuttertal Gymnasiums in Diedorf, sagt, komme die Idee des flexibleren Schulbeginns immer wieder auf. "Vor zehn Jahren haben wir auch mal darüber nachgedacht", meint Manhardt. Damals habe man vorsichtig bei den Eltern nachgefragt – und stieß größtenteils auf Ablehnung. "Die Eltern wollen das nicht, das ist das K.-o.-Kriterium", erinnert Manhardt sich. Denn wenn die Kinder später in die Schule gehen, müssen sich die Eltern anpassen, zumindest bei den jüngeren Schülern. Hinzu kommen organisatorische Schwierigkeiten bei den Busverbindungen. "Der Schülertransport wäre schwierig", sagt Manhardt.

Späterer Schulbeginn ist besser an Biorhythmus von Jugendlichen angepasst

Grundsätzlich könne ein flexiblerer oder späterer Schulbeginn hilfreich für Schülerinnen und Schüler, vor allem in höheren Klassen, sein. "Der Vorteil ist, dass die spätere Anfangszeit besser an den Biorhythmus der Jugendlichen angepasst ist", meint der Schulleiter. Es sei jedoch fraglich, ob dieser Vorteil die organisatorischen Nachteile aufwiegt. "Die Gesellschaft ruft nicht danach", sagt er. Der Diedorfer Schulleiter glaubt nicht, dass sich das Schulmodell zukünftig groß umstellen wird.

Dem stimmt Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands und Schulleiter des Justus-von-Liebig Gymnasium in Neusäß zu. "So etwas würde die Synchronisation der Schulabläufe erschweren", glaubt er. Bei einem Modell, in dem die Jugendlichen selbst entscheiden, wann sie zur Schule kommen, werde ihnen teilweise zu viel Eigenverantwortung aufgebürdet. "Bei manchen klappt das. Aber das werden nicht alle schaffen. Wie geht man dann mit diesen Defiziten um?", sagt Düll. Das Experiment in Plochingen, so gut es auch laufe, sei kein Beweis dafür, dass es flächendeckend funktioniert.

Flexibler Schulstart setzt Selbstdisziplin von Schülern voraus

Der Schulleiter erinnert an die Coronazeit. Damals wurde viel auf Online-Unterricht umgestellt, die Schülerinnen und Schüler wurden weniger von Lehrkräften betreut. "Da sind einige auf der Strecke geblieben. Den besonders lern-affinen Schülern hat das gefallen. Aber diese Selbstdisziplin haben nicht alle", befindet Düll. Er sei äußerst misstrauisch, auch, weil ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens an den Schulstart gebunden ist. "Das ist alles aufeinander abgestimmt." Wenn die Routine in der Schule wegfällt, könne das Familien belasten, glaubt Düll. "Ich glaube nicht, dass man durch so eine Umstellung langfristig etwas gewinnt. Es wird eher komplizierter."

Lesen Sie dazu auch

Ein Problem, auf das alle Schulleiterinnen und Schulleiter hinweisen, ist die Umstellung der Busverbindungen, die in so einem Fall nötig wären. "Es wäre teuer, die Verbindungen auszuweiten. Und es mangelt jetzt schon an Busfahrern", sagt etwa Düll. Helena Rigatos von der Realschule Meitingen sagt, dass es dafür kommunale Busverbindungen brauche. "Für eine Schule auf dem Land wie bei uns ist das nicht realistisch", sagt Rigatos. Das Experiment in Plochingen sei zwar interessant und für Stadtschulen womöglich umsetzbar. "Aber uns verbietet sich jedes Weiterdenken", so die Konrektorin.

Rahmenbedingungen im Landkreis Augsburg müssten angepasst werden

Antje Luxenhofer, Schulleiterin der Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen, hält den flexiblen Schulbeginn für ein spannendes Konzept. "Ich bin offen für alles, was der Schulfamilie guttut. Aber ich weiß nicht, ob es das ist", sagt sie. Um so etwas flächendeckend umzusetzen, brauche es die richtigen Rahmenbedingungen und viel Vorbereitung. "Den Schülerinnen und Schülern eigenes Zeitmanagement beizubringen, ist eine gute Sache. Aber ich weiß nicht, wie sich das in der Realität umsetzen lässt", meint die Schulleiterin. Außerdem gebe es organisatorische Herausforderungen, wie die bereits genannten Busverbindungen oder auch die Aufgaben von Lehrkräften.