Go-Ahead streicht Züge: Fahrgäste und Kommunalpolitiker sind sauer

Im nördlichen Landkreis Augsburg fällt zum Betriebsstart fast die Hälfte der Züge weg. Landrat und Bürgermeister kritisieren Go-Ahead scharf: "Wurden negativ überrascht."

Vieles sollte besser werden für die Bahnpendler im Augsburger Land mit dem Start von Go-Ahead. Stattdessen wird es mit dem Fahrplanwechsel ab 11. Dezember deutlich schlechter. Weil dem Unternehmen die Lokführer fehlen, streicht es sein Angebot zusammen, und das hat vor allem im Augsburger Land fatale Folgen.

Das ist die Situation: Go-Ahead übernimmt die Fahrten der Züge RB 86, RB 87 und RE 9 auf den Strecken von Augsburg nach Dinkelscherben/ Ulm bzw. von Augsburg nach Donauwörth und will dort spätestens ab Juni 2023 alle bisherigen Fahrten in vollem Umfang anbieten. Das heißt für den Landkreis Augsburg konkret, auf der Strecke des RB 87 werden bis voraussichtlich Juni 2023 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 und 15.30 Uhr die Verstärkerzüge ausfallen, die ausschließlich zwischen Augsburg und Meitingen pendeln. Überdies wird der geplante 30-Minuten-Takt zwischen Augsburg und Dinkelscherben, der ab 11. Dezember an den Samstagen neu eingeführt werden sollte, vorerst nicht realisiert werden können.

Go-Ahead reduziert sein Angebot bis Juni 2023

Das sind die Reaktionen: Landrat Martin Sailer ärgert sich über die kurzfristige Kommunikation des neuen Betreibers: "Uns wurde von Go-Ahead in den vergangenen Monaten mehrfach versichert, dass zum Fahrplanwechsel alles planmäßig ablaufen wird. Dass wir nun drei Wochen vor dem geplanten Start diese Hiobsbotschaft erhalten, überrascht mich sehr negativ. Schließlich darf man davon ausgehen, dass das Problem schon weitaus länger bekannt war. Es ist nun die Aufgabe von Go-Ahead, schnellstmöglich eine adäquate Lösung zu präsentieren, um den vertraglich vereinbarten Rahmen einzuhalten, fordert der Landkreischef in einer Erklärung.

Dieser Meinung sind auch Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle, Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf, Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg und Meitingens Bürgermeister Michael Higl. Da ihre Kommunen direkt an der Bahnstrecke des RB 87 liegen, sind sie am meisten von den kommenden Einschränkungen betroffen. "Aktuell sieht es so aus, als würden wir in Gersthofen, Gablingen, Langweid und Herbertshofen zwischen 8.30 und 15.30 Uhr für etwa ein halbes Jahr nahezu die Hälfte unserer Züge verlieren", fasst Bürgermeister Gilg zusammen. "Das ist für uns definitiv nicht akzeptabel. Wir bauen unseren Bahnhof in Langweid schließlich nicht grundlos für mehrere Millionen Euro barrierefrei um."

Kommunen im Landkreis Augsburg haben Millionen in Bahnhöfe gesteckt

Ähnlich ist die Situation in den anderen Kommunen: Gablingen, Meitingen und Gersthofen stecken Millionenbeträge in die Modernisierung ihrer Bahnhöfe, Gersthofen will sogar das bundesweite 49-Euro-Ticket für seine Bürger noch einmal bezuschussen, um Fahrten mit Bus und Bahn noch attraktiver zu machen.

Als "absolut falsches Zeichen im Zusammenhang mit der angestrebten Mobilitätswende" bezeichnet Gablingens Bürgermeisterin Karina Ruf die Ausdünnung des Zugverkehrs und der Gersthofer Rathauschef Michael Wörle schimpft. "Ich würde ja mal gerne von den Verantwortlichen wissen, nach was für Maßstäben sie entschieden haben, welche Strecken ihrer unzureichenden Personalplanung zum Opfer fallen."

Der Markt Meitingen "verliert" zwar nur einen Zug pro Stunde, im Ortsteil Herbertshofen ist man aber genauso hart betroffen wie in Langweid, Gablingen und Gersthofen. Meitingens Bürgermeister Michael Higl setzt auf den bislang guten Austausch mit Go-Ahead: "Bei aller Enttäuschung über die Situation habe ich auch Verständnis für die Verantwortlichen. Gegen den allgemeinen Personalmangel können auch sie wenig machen." Hilgl hofft, dass nun zumindest die Notfahrpläne auch eingehalten werden. "Denn die Planbarkeit ist für alle Pendlerinnen und Pendler das Allerwichtigste."

Der Fugger-Express hat bald ausgedient

Im weiteren Vorgehen wünschen sich die Kommunalpolitiker eine bessere, offene und frühzeitige Kommunikation der Betreiberfirma. "Probleme lösen sich nicht in Luft auf, nur weil man sie versucht zu verdrängen oder zu verschweigen", so Landrat Martin Sailer. "Deshalb ist es nun umso wichtiger, keine falschen Versprechungen mehr zu machen, rasch Fachkräfte zu finden und die vorhandene Personallücke zu schließen."

Für den Fahrgastverband Pro-Bahn spricht Jörg Lange von einer "ärgerlichen Situation". Lange zeigt zwar Verständnis für die schwierige Personalsituation, die auch andere Bahnunternehmen treffe, merkt aber zwei Dinge an: Erstens habe sich Go-Ahead vor wenigen Wochen bezüglich der Personalsituation noch optimistisch gezeigt. Und zweitens "muss man auch darauf hinweisen, dass DB Regio trotz des nahenden Vertragsendes beim Fugger-Express auf der Personalseite stabil unterwegs ist". (cf, AZ)