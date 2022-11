Go-Ahead streicht Züge: Pendler und Politiker werden eiskalt erwischt

Jetzt ist es raus - auch Go Ahead kocht nur mit Wasser !

Da hat wohl der PR - Mann Winfried XXXX zuviel Champagner und Gummibärchen

mit LOGO den Politikern bei den Präsentationen verteilt.

Wer da an Wunder mit tollen Zügen glaubte, der ist jetzt der Beschissene und

m u ß sich vor seinen Bürgern rechtfertigen, aber vorallem die

Bayer. Eisenbahngesellschaft des Freistaates Bayern sollte sich schämen,

warum sie Go Ahaed den Zuschlag erteilte, denn so schlecht, wie ihn alle

machten war der FUGGER - Express der Deutschen Bahn AG nicht, auch wenn

die FDoppelstockzüge mit dem bekloppten Einstieg eine Frechheit waren.



A b e r mal ehrlich, lieber ein Zug mit bekloppten Einstieg im Winter als

gar kein Zug, der fährt.



U n d was sagt der Bayer. Verkehrsminister zu diesem Go Ahead - Saustall ?

- am besten erklärt er seinen Rücktritt. - ohne wenn und Aber !

Antworten Melden