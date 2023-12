Go Ahead warnt vor Zugausfällen und Verspätungen

Wegen des Streits der Lokführergewerkschaft könnte es bei Go-Ahead zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Es könnte auch die Strecken Donauwörth-Augsburg und Ulm-Augsburg treffen.

Go Ahead ist von den ab Donnerstagabend angekündigten GDL-Streiks bei anderen Eisenbahnunternehmen nicht direkt betroffen. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Es könne dennoch zu Zugausfällen und Verspätungen kommen. Zum Beispiel, wenn Infrastruktureinrichtungen der DB Netz bestreikt werden sollten oder wenn Lokführer auf ihrem Weg zum Dienst infolge bestreikter Verbindungen nicht rechtzeitig an ihrem Einsatzort ankommen können.

Es sei damit zu rechnen, dass die Züge voller sind als üblich. "Wir empfehlen unseren Fahrgästen, sich direkt vor Fahrtantritt online über ihre Fahrt zu informieren", heißt es in der Mitteilung. Sofern es neuere Informationen dazu gibt, sind diese hier zu finden. Betroffen sein könnten die Verbindungen München -Memmingen, Memmingen-Lindau, München-Augsburg, Augsburg-Ulm, Augsburg-Donauwörth-Treuchtlingen, Donauwörth-Aalen und Treuchtlingen-Würzburg.