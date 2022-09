Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Graffiti an der A8: Tausende Euro Schaden in wenigen Minuten

Dieses Graffiti an einer Autobahnunterführung an der A8 zu entfernen ist aufwendig. Der Jugendliche, der dafür verantwortlich ist, bekommt das zu spüren. Neben ihm Sozialarbeiter Tobias Müller.

Plus Kunst oder Schmiererei? Fest steht, das Sprayen von Graffiti an öffentlichen Orten ist strafbar und das Entfernen teuer. Das wird auch an der Autobahn deutlich.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Nach 15 Minuten war er schon fertig, erzählt der Jugendliche. So lange habe es gedauert, das zwei auf drei Meter große Graffito an eine Autobahnunterführung an der A8 zu sprühen. Bis die großen roten Buchstaben auf dem Bauwerk an der Autobahn bei Hirblingen wieder verschwunden sind, wird es dagegen Stunden dauern. Der junge Mann, der anonym bleiben möchte, wurde auf frischer Tat erwischt. Dass er sein Graffito nun selbst entfernen kann, spart ihm vermutlich eine Menge Ärger - und Geld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen