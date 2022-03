Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Große Hilfsbereitschaft im Kreis Augsburg: Gästezimmer wartet auf Geflüchtete

Die Sporthalle des Kreisjugendheims in Dinkelscherben wird noch in dieser Woche für die Unterbringung von Geflüchteten hergerichtet.

Plus Viele Menschen im Landkreis Augsburg wollen helfen und melden sich bei ihren Rathäusern. Sie bieten Wohnraum an. Doch noch gibt es keine offiziellen Zuweisungen.

Von Jana Tallevi

Mal ist es das Obergeschoss, in dem bis vor Kurzem noch die inzwischen verstorbenen Großeltern gewohnt haben, mal das Gästezimmer im Keller oder auch eine ganze Wohnung. In bald jeder Gemeinde im Augsburger Land wird inzwischen nach Wohnraum für Geflüchtete vor dem Krieg in der Ukraine gesucht. Unbürokratisch wollen die Gemeinden und Städte gemeinsam mit dem Landratsamt helfen. Und der handfeste Willen zur Hilfe im Landkreis ist enorm: Auch wenn in den jeweiligen Rathäusern noch sortiert und gesammelt wird, könnten viel mehr Unterbringungsmöglichkeiten als erwartet in dieser Woche noch ans Landratsamt gemeldet werden. Dort will man vorbereitet sein.

