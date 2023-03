Landkreis Augsburg

13:28 Uhr

Großer Warntag im Kreis Augsburg: Das sollten Sie wissen

In Bayern werden erneut am Donnerstag Sirenen und Handyalarmierung getestet. Warum in Kreis Augsburg 70 Sirenen stumm bleiben

Beim bundesweiten Warntag im Dezember hat es nicht überall so recht geklappt, weshalb es jetzt zumindest im Freistaat einen neuen Anlauf gibt: In ganz Bayern werden am Donnerstag, 9. März, verschiedene Warnsysteme für den Bevölkerungsschutz getestet – und damit auch im Kreis Augsburg. Auf die wichtigsten Punkte des Probealarms weist das Landratsamt vorab in einer Pressemitteilung hin. Um 11 Uhr sollen Testwarnungen über verschiedene Kanäle erfolgen. Als da wären: Sirenen: Neben den 180 Sirenen für den Katastrophenschutz befinden sich im Landkreisgebiet zudem rund 70 Sirenen, die bislang nur zur Alarmierung der Feuerwehr eingesetzt und jeden ersten Samstag im Monat getestet werden. So klingen Katastrophenschutz-Sirenen: Ertönt etwa eine Minute lang ein andauernd auf- und abschwellender Heulton, heißt das: auf Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen achten und gegebenenfalls auch Menschen, die sich nicht selbst helfen können, unterstützen. In Durchsagen über Radio und Fernsehen gibt es weitere Infos. Am Donnerstag heulen die Sirenen Alarm bei Feuer und anderen Notständen, der zur Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehren dient: dreimal in der Höhe gleichbleibender Ton (Dauerton) von je zwölf Sekunden Dauer, mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen. Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Sicherheit im Landkreis Augsburg: Was die Warn-App "Nina" alles kann Wichtig: Nach dem Probealarm erfolgt keine Entwarnung. Im Landkreis Augsburg befinden sich Katastrophenschutzsirenen im Norden und im Nordwesten, da dort Chemiebetriebe angesiedelt sind, die mit Gefahrstoffen umgehen. Mobile Lautsprecher: Zusätzlich zu den Sirenen gibt es im Landkreis 19 schnell einsetzbare mobile Lautsprecheranlagen, die Durchsagen ermöglichen und auch als mobile Sirene fungieren können. Diese Lautsprecheranlagen sind bei mehreren Feuerwehren stationiert und können schnell auf Fahrzeugen befestigt werden. Auf diese Art und Weise kann die Bevölkerung zum Beispiel bei der Freisetzung von luftgetragenen Schadstoffen, bei Trinkwasserverunreinigung oder bei drohenden Hochwasserereignissen gewarnt werden. Für bestimmte Ereignisse sind bereits Fahrtrouten vordefiniert, sodass ein möglichst schneller und effektiver Einsatz stattfinden kann. Handy: Erneut kommt das Warnsystem "Cell Broadcast" zum Einsatz. Dabei werden Kurznachrichten mit Gefahrenhinweisen an Mobiltelefone verschickt, die in dem jeweiligen Gefahrenbereich eingebucht und angeschaltet sind. Weitere Infos unter www.bbk.bund.de. Außerdem gibt es die kostenfreie Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Nina. Wer sie installiert hat, wird durch eine Push-benachrichtigung auf das Smartphone über Gefahren informiert und erhält konkrete Verhaltenshinweise für den Selbstschutz. Alle Informationen zu Nina unter www.landkreis-augsburg.de/nina. (AZ)

