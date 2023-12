Grüne fordern Fakten zum Bahnhalt in Zusmarshausen

Plus Der Verkehrsminister und die BEG sollen prüfen, ob sich an der geplanten ICE-Strecke Ulm-Augsburg regionale Bahnhalte lohnen. Das fordern die Grünen jetzt im Landtag.

Bekommt Zusmarshausen einen Bahnhof? Die Marktgemeinde selbst und der Kreistag begrüßen diese Idee. Voraussetzung für einen Bahnhof wäre allerdings, dass die neue ICE-Schnellstrecke zwischen Ulm und Augsburg an der Autobahn A8 bei Zusmarshausen vorbeiführt. Das wäre der Fall, wenn die orange Trasse gebaut werden würde. Noch stehen aber drei weitere Trassenvarianten zur Auswahl. Erst wenn entschieden ist, wo die beiden neuen Gleise für den Fernverkehr verlegt werden, will die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) prüfen, ob ein Bahnhalt bei Zusmarshausen sinnvoll ist. In Zusmarshausen ärgert man sich darüber. Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen haben jetzt im Bayerischen Landtag einen Antrag gestellt, der die Sache beschleunigen soll.

Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auf dem Papier werden noch immer vier verschiedene Schnelltrassen geprüft, auf denen ICE und Güterzüge in maximal 26 Minuten zwischen Ulm und Augsburg verkehren. 2025 will der Bundestag entscheiden, welche davon gebaut wird. Bis dahin schwebt ein großes Fragezeichen über einem möglichen Regional-Bahnhahnhalt beim Zusmarshauser Ortsteil Wollbach.