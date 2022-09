Grüne wollen wieder mit Deisenhofer in den Landtagswahlkampf

Der Abgeordnete Max Deisenhofer soll am Mittwoch in Stadtbergen nominiert werden. Die CSU zieht am Wochenende in Königsbrunn nach – und lässt eine Frage offen.

Rund ein Jahr vor den Landtagswahlen stellen sich die Parteien im Augsburger Land auf. Den Anfang machen die Grünen am heutigen Mittwoch in Stadtbergen. Im Bürgersaal soll der amtierende Abgeordnete Max Deisenhofer für eine neuerliche Kandidatur im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd nominiert werden. Ein weiterer Bewerber sei nach Angaben der Partei bislang nicht bekannt. Allerdings versuchen sich Grünen-Politikerinnen und -Politiker im Augsburger Land in anderen Stimmkreisen.

Landtagswahlen: Die CSU soll wieder auf Carolina Trautner setzen

Nur wenige Tage nach den Grünen wählt die CSU. In Königsbrunn soll die amtierende Abgeordnete und Ex-Ministerin Carolina Trautner am Samstagvormittag zum dritten Mal zur Direktkandidatin gekürt werden. Bisher hat sie den Stimmkreis Süd, der ausschließlich im Augsburger Land liegt, stets direkt gewonnen.

Carolina Trautner peilt im Landtag eine dritte Amtszeit an. Foto: Marcus Merk

Andere Parteien brauchen noch ein wenig länger. Die Freien Wähler wollen nächsten Montag im Kreisvorstand den Fahrplan für die Nominierungen festklopfen. Vor der Weihnachtszeit will man alle Nominierungen in der Region unter Dach und Fach haben. Ähnlich sieht es bei der AfD aus. "Deutlich vor Weihnachten", so Kreisvorsitzender Jörg Mikszas, solle der Kandidat feststehen, am kommenden Wochenende wolle man sich auf die Termine verständigen.

Zurück zu den Grünen, die am Mittwoch den Anfang machen und auch die Kandidaten für den Bezirkstag küren. Dabei wartet auf die amtierende Bezirksrätin Annemarie Probst ein Herausforderer. So hat auch der Bobinger Stadtrat Lukas Geirhos seine Bewerbung um die Kandidatur im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd angekündigt.

Max Deisenhofer soll wieder für die Grünen ran. Foto: Bernhard Weizenegger

Andere Grüne aus dem Augsburger Land versuchen in anderen Stimmkreisen ihr Glück. Die Kreisrätin Ursula Reichenmiller-Thoma wird sich hingegen am 21. September für die Bezirkstagskandidatur im Stimmkreis Augsburg-Stadt-West bewerben, zu dem auch Gersthofen und Neusäß gehören. Der Gemeinderat Joachim Schimming aus Dinkelscherben will bei den Grünen im Stimmkreis Augsburg-Land-Nord/Dillingen für den Landtag kandidieren. Kreisvorstand und Kreisrat Felix Senner schließlich hat seine Bewerbung um die Direktkandidatur im Stimmkreis 708 Kaufbeuren im Allgäu angekündigt. Für seine Vorstandskollegin Simone Linke sind die "Auswärtskandidaturen" ein Beleg, dass der eigene Kreisverband bärenstark aufgestellt sei.

Wenige Überraschungen sind am Samstag bei der CSU in Königsbrunn zu erwarten. Weder für Trautner noch für den Bezirksrat, den Bobinger Bürgermeister Klaus Förster, sind bislang Herausforderer in Sicht. Spannender ist da die Frage, wer im Stimmkreis Nord/Dillingen den langjährigen Abgeordneten Georg Winter beerbt, der seinen Rückzug angekündigt hat. Wird nun der Weg frei für eine ambitionierte Kraft aus dem Augsburger Land?

Wer wird Nachfolger von Georg Winter?

"Bei mir hat sich bislang noch keiner gemeldet", sagt Trautner, die Kreisvorsitzende der CSU im Augsburger Land ist. Es sei aber nicht auszuschließen, dass sich in den kommenden Wochen jemand aus der Deckung wage. Nach Trautners Worten werden die Kreisvorstände der CSU in Augsburg Land und Dillingen in den kommenden Wochen miteinander sprechen. Ziel sei es dann, den Delegierten für die Wahl am 9. Dezember einen gemeinsamen Vorschlag zu unterbreiten.