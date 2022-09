Grüne ziehen mit zwei Männern in den Landtags-Wahlkampf im Kreis Augsburg

Die Quote ist den Grünen heilig. Doch im anstehenden Wahlkampf für Land- und Bezirkstag setzt die Partei im Augsburger Land auf zwei Männer. Das Nachsehen hat eine Frau.

Mit zwei Männern an der Spitze ziehen die Grünen im Augsburger Land in den Wahlkampf für Land- und Bezirkstag. Der Abgeordnete Max Deisenhofer (Landtag) und der Bobinger Stadtrat Lukas Geirhos sind die Direktkandidaten der Partei im Stimmkreis Augsburg-Land Süd, der ausschließlich im Landkreis Augsburg liegt. Geirhos verdrängte die amtierende Bezirksrätin Annemarie Probst aus Meitingen.

Abstimmung im Stadtberger Bürgersaal

Bei der Kandidaten-Nominierung am Mittwochabend im Stadtberger Bürgersaal hatte sich Geirhos mit 21:11 Stimmen gegen Probst durchgesetzt. In seiner Bewerbungsrede hatte der 27-Jährige gesagt, er wolle im Bezirkstag die jungen Menschen repräsentieren und "eine starke und zukunftsorientierte Stimme für das Augsburger Land und besonders den Süden" sein. Die Meitingerin Probst hatte dagegen auf ihre bisherige Arbeit im Bezirkstag und ihr soziales Engagement unter anderem im VdK verwiesen. Der Bereich "Soziales" spielt in Arbeit und Aufgaben des Bezirks eine überragende Rolle. Probst kann nun noch versuchen, als Listenkandidatin ihrer Partei in das Gremium einzuziehen. Die Bereitschaft dazu signalisierte sie.

Kurz zuvor hatte Deisenhofer die unterlegene Bewerberin mit einer kurzen Umarmung getröstet. Der Abgeordnete selbst musste keine innerparteiliche Konkurrenz aus dem Feld schlagen und erhielt 34 von 35 Stimmen.

In seiner Bewerbungsrede hatte Deisenhofer unterstrichen, dass die Grünen im Freistaat mitregieren wollen. Die CSU griff er wegen ihrer Bildungs- und Energiepolitik an. "Wir können und müssen es besser machen." Er wolle seine Arbeit im Masken-Untersuchungsausschuss des Landtags fortsetzen. Politikerinnen und Politiker hätten sich "schamlos bereichert", das müsse man umfassend aufklären.

2018 erstmals in den Landtag gewählt

Deisenhofer war 2018 erstmals in den Landtag gewählt worden. Er landete im Stimmkreis Augsburg-Land Süd mit fast 17 Prozent der Stimmen hinter Carolina Trautner (CSU) mit knapp 40 Prozent auf Rang zwei in der Wählergunst. Auch Trautner möchte kommendes Jahr wieder antreten, die Nominierungsversammlung der CSU ist für den kommenden Samstag in Königsbrunn angesetzt.

Welchen Platz Deisenhofer auf der schwäbischen Landesliste seiner Partei einnimmt, wird erst im Januar besiegelt, wenn in Augsburg die schwäbische Landtagsliste aufgestellt wird. Bis dahin dürften die Parteien ihre Direktkandidaten im Augsburger Land längst benannt haben. Insgesamt gibt es im Landkreis Augsburg drei Stimmkreise für die Wahlen zum Land- und zum Bezirkstag. Neben Augsburg-Land Süd sind das Augsburg-Land Nord (bis auf Adelsried die kreisangehörigen Gemeinden nördlich der Autobahn) und Dillingen sowie Augsburg West mit Augsburger Stadtteilen sowie den Städten Gersthofen und Neusäß. Für diesen Stimmkreis nominierte die CSU am Donnerstagsabend ihren Direktkandidaten.