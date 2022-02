Steigende Grundstückspreise: Bald könnte mehr in die Höhe gebaut werden

Jeder Quadratmeter Baugrund im Augsburger Land ist heiß begehrt. Um Wohnraum zu schaffen, wird häufiger in die Höhe gebaut. Verändert das den Charakter unserer Orte?

Die Grundstückspreise explodieren. Nicht nur im Augsburger Land. Doch auch hier wollen immer mehr Bauherren die maximale Wohnfläche aus wenigen Quadratmetern herausholen. Während dafür in den meisten Neubaugebieten klare Regeln herrschen, muss innerorts oft im Einzelfall entschieden werden. Nicht selten muss das Gericht entscheiden, ob in die Höhe gebaut werden darf oder nicht. Was bedeutet dieser Trend für das Bild unserer Ortschaften?

Wie hoch darf im Augsburger Land gebaut werden? Im Zweifel entscheidet das Gericht

Zuletzt beschäftigte sich das Augsburger Verwaltungsgericht mit einem Fall aus Biberbach. Dort will ein Bauherr auf einem Grundstück im Ort zwei Häuser bauen. Gestritten wurde nun über die Frage, wie hoch die seien dürfen. Der Bauherr möchte hoch hinaus. Der Markt Biberbach will das verhindern. "Es geht uns darum, dass besonders ein Haus Schatten auf ein Nachbargrundstück werfen wird", sagt Biberbachs Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Weil das Haus in alter Lage innerorts entstehen soll, gibt es keinen Bebauungsplan. Grundsätzlich entscheidet deshalb das Landratsamt, ob wie geplant gebaut werden darf oder nicht. Welche Entscheidung die Behörde trifft, hängt vor allem von den Nachbarn ab. Im Fall aus Biberbach klagte der Markt schließlich gegen die Entscheidung des Landratsamts - die Klage wurde abgewiesen, der Bauherr darf also voraussichtlich höher bauen, als es dem Markt lieb ist.

Grundlage dafür ist der Paragraph 34 des Baugesetzbuches. Der besagt: "Der Charakter des Ortsbildes ist nach Möglichkeit durch eine entsprechende Planung zu erhalten." Bedeutet: Wenn ein Neubau sich in das Ortsbild fügt, wird er genehmigt. Stichwort Nachverdichtung. Entschieden wird im Einzelfall, erklärt Kreisbaumeister Frank Schwindling vom Landratsamt Augsburg. Er stellt fest: "Momentan sind Grundstücke im Innenbereich besonders gefragt." Viele Gemeinden treiben das auch aktiv voran, um Baulücken im Ort zu schließen und nicht auf die grüne Wiese vor dem Ort ausweichen zu müssen. Denn klar ist: Der Bedarf an Bauplätzen ist riesig.

Quadratmeterpreise im Landkreis Augsburg steigen weiter

In Biberbach, weiß Bürgermeister Wolfgang Jarasch, haben sich die Preise für den Quadratmeter Baugrund in den vergangenen zehn Jahren annähernd verdoppelt. Als die Gemeinde zuletzt Plätze in einem neuen Baugebiet ausschrieb, habe es mehr als 150 Bewerber für etwa 20 Grundstücke gegeben. Aktuell liege der Quadratmeterpreis bei etwa 250 Euro. Andernorts im Augsburger Land ist noch deutlich Luft nach oben. Bei Bauplätzen in guten Lagen, die sich für Mehrfamilienhäuser eignen, wurden zuletzt Preise von bis zu 1000 Euro für den Quadratmeter aufgerufen. 100 Quadratmeter gab es 2020 im Landkreisschnitt für 350.000 Euro, zeigen Daten des Landratsamtes. Wozu führt diese Preisexplosion?

Lesen Sie dazu auch

Kreisbaumeister Schwindling stellt fest, dass Bauträger immer mehr Wohnraum auf kleiner Fläche unterbringen müssen. Auf lange Sicht könne dies das Ortsbild deutlich verändern. "Wenn wir da jetzt nicht gegensteuern, sehen unsere Dörfer in 50 Jahren ganz anders aus", sagt Schwindling. Grundsätzlich sei es in vielen Kommunen gewünscht, mehr Wohnraum zu schaffen. Doch als Aufsichtsbehörde müsse darauf geachtet werden, dass sich die großen Bauprojekte in das Bild eines Ortes fügen. Wenn in einem Gebiet hauptsächlich Einfamilienhäuser stehen, ragt ein vielstöckiges Mehrfamilienhaus heraus. Auch der Baustil ist entscheidend. "Wenn wir einem riesigen Bau zustimmen, verändert dies das Ortsbild. Kommt dann später ein anderer Bauträger, wird er darauf hinweisen", sagt Schwindling.

"Goldener Boden" in Neusäß - Bauplätze sind heiß begehrt

Auch die Stadt Neusäß kämpft mit dem Problem des "goldenen Bodens". Gerade die Nähe zur Uniklinik hat den Bauboom größer werden lassen. Vor allem Grundstücke in Westheim sind bei Investoren begehrt. Stadtbaumeister Dietmar Krenz stellt zunehmend die Tendenz fest, dass bei der Bebauung der Grundstücke ans Maximale gegangen wird. "Häuser werden zu 100 Prozent an die Grenzen gequetscht." Das Grün bleibe dabei auf der Strecke. Der Klassiker: Ein altes Einfamilien- oder Zweifamilienhaus wird verkauft und abgerissen und an die Stelle soll ein Mehrfamilienhaus kommen. Eine Sorge kennzeichnet alle Beratungen: Wird einem Antragsteller eine Ausnahme bei Höhe oder Größe des Gebäudes bewilligt, könnte dies eine Vorbildfunktion für weitere Bauten in der Nachbarschaft haben.

Ein Beispiel für diese nicht gewollte Veränderung von Wohnvierteln aus jüngster Zeit ist ein Bauantrag für die alte Straße: Ein Investor will auf einer freien Fläche zwei Mehrfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser bauen. Dies wären die ersten mehrgeschossigen Gebäude in der Umgebung. Der Eigentümer des Grundstücks habe seine Planung von vier Doppelhäusern erweitert, berichtet Stadtbaumeister Krenz. Inzwischen seien zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser angedacht. Krenz: "Die Mehrgeschossigkeit ist für die Straße nicht typisch." Krenz nannte die Höhe der beantragten Gebäude "unglücklich".

Oftmals geht es um die Zukunft von Wohnvierteln

Oftmals geht es um die Zukunft von Wohnvierteln in Neusäß, die von Ein- oder Doppelhäusern geprägt sind. Ein Antrag für die Tulpenstraße löste eine Debatte über das sogenannte Blumenviertel in Alt-Neusäß aus. Auf zwei Grundstücken stehen derzeit zwei Einfamilienhäuser. Diese sollen abgebrochen und durch ein Doppelhaus sowie drei "Tri-Häuser", also je drei aneinandergebaute Reihenhäuser, errichtet werden. Die Bauverwaltung äußerte Bedenken wegen der Firsthöhen, der Tiefgarage und der Gebäudegröße. Der Stadtbaumeister sagte, dass nur noch sehr wenig Platz für Garten übrig bleibe. Dieses Beispiel an der Tulpenstraße zeigt, wie hoch die Nachfrage nach Wohnraum in Neusäß ist. Immerhin liegen die Grundstücke direkt an der Bahnlinie, und doch scheint es dafür einen Markt zu geben.