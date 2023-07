Guter Rat für Unternehmen und Existenzgründende

Im Jahr 2022 gab es in Deutschland weniger Neugründungen von größeren Firmen. Die Aktivsenioren beraten im Landratsamt Augsburg.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland knapp zehn Prozent weniger Unternehmen gegründet, deren rechtliche Form auf einen größeren Betrieb schließen lassen. Diese Zahlen hat das Statistische Bundesamt jetzt genannt. Insgesamt wurden in 2022 knapp 550.000 neue Firmen auf den Weg gebracht. Wer vor hat, sich selbstständig zu machen, sollte sich zuvor guten Rat einholen.

Am Montag, 24. Juli, hält der Verein „Aktivsenioren Bayern“ wieder einen Sprechtag im Landkreis Augsburg ab. Kleine und mittelständische Firmen sowie Existenzgründende haben die Möglichkeit, sich kostenlos in Firmenangelegenheiten beraten zu lassen. Der Sprechtag findet im Landratsamt Augsburg, Raum C U.01, von 14 bis 16 Uhr statt.

Ansprechpartner war früher selbst Unternehmer

Bei den Aktivsenioren Bayern haben sich im Ruhestand befindliche Unternehmer, Handwerksmeister, Industriemanager und Finanzexperten zu einem gemeinnützigen Verein zusammengeschlossen. Ziel ist es, die in langjähriger beruflicher Praxis erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen weiterzugeben. Die Aktivsenioren bieten Firmen und Existenzgründenden ehrenamtliche Hilfe zur Selbsthilfe an. Als Ansprechpartner beim Sprechtag im Landratsamt steht Peter Staiger zur Verfügung. Er war Gründer und geschäftsführender Gesellschafter einer Software- und Beratungs-AG und gibt seine Erfahrungen und Tipps leidenschaftlich gerne an Existenzgründer weiter.

Der Sprechtag dient der ersten Kontaktaufnahme zwischen Ratsuchenden und Verein. Eine Anmeldung zum Sprechtag ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt Wirtschaftsförderer des Landkreises Augsburg, Herwig Leiter, unter der Telefonnummer 0821/3102-2198. (AZ)

