Gymnasiasten verbringen einen Tag als Handwerker

In der Praxis- und Erlebniswerkstatt der Handwerkskammer sollen Schülern und Schülerinnen Handwerksberufe näher gebracht werden. Klappt das?

Noch immer ist der Nachwuchsmangel im Handwerk ein großes Problem. Laut dem Datenreport des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) aus dem Jahr 2023 sinkt die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen seit der Coronapandemie stetig. Schüler und Schülerinnen der Gymnasien und Realschulen gehen lieber studieren, weil sie da die besseren Karrierechancen sehen. Hinzu kommt, dass es bereits jetzt in der Region Augsburg als Folge des demografischen Wandels knapp 6000 Berufseinsteiger weniger gibt, als Menschen das Rentenalter erreichen. Die Folge: überall fehlt es an Fachkräften. Mit dem Tag des Handwerks soll Interesse an dieser Berufsgruppe geweckt werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Michael Weh ist Koordinator für die 9. Jahrgangsstufe des Justus von Liebig-Gymnasiums aus Neusäß. Er organisiert und begleitet die Schüler bei ihrem Besuch in der Handwerkskammer (HWK) Schwaben für den „Tag des Handwerks“ schon zum zweiten Mal. „Ich finde die Kooperation zwischen Kammer und Schulen wichtig“, sagt er. An diesem Tag können sie in die verschiedenen Handwerksberufe reinschnuppern und einen Überblick über die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Handwerk erhalten. So standen unter anderem Elektroberufe, das Malerhandwerk und der Maschinenbau auf dem Plan. Dabei konnten die Schüler eine Lampe zum Leuchten bringen, einen Flaschenöffner selbst herstellen oder ihre künstlerischen Fähigkeiten beim Vergolden der Zirbelnuss unter Beweis stellen. „Man packt selbst mit an und sieht den Gewinn daraus.“

Schülerinnen und Schüler des Justus von Liebig Gymnasiums besuchen den Tag des Handwerks in der HWK Foto: Marcus Merk

Eine Basis für einen Beruf im Handwerk ba uen

„Für uns ist es eher die „Woche des Handwerks““, scherzt der Pressesprecher der HWK, Sascha Schneider. Im vergangenen Jahr war er nur als Beobachter dabei, dieses Jahr ist er mittendrin im Geschehen. Eine Woche lang bieten sie den 8. und 9. Jahrgangsstufen verschiedener Gymnasien und Realschulen in Schwaben Einblicke in die Werkstätten des Bildungs- und Elektronikzentrums der Handwerkskammer. "Letztes Jahr war der Probelauf und dieses Jahr läuft alles schon wie eine gut geölte Maschine". Zusammen mit den Meistern der unterschiedlichen Berufe möchte er den Jugendlichen zeigen, was das Handwerk alles zu bieten hat. Man erwarte nicht, dass danach alle ins Handwerk wollen, meint Schneider, aber es genüge schon, dass die Schülerinnen und Schüler sich das breite Spektrum an Möglichkeiten mal anschauen. Mit dem "Tag des Handwerks" sollen die Handwerksberufe auf das Radar der Kinder gelangen. „Dieser Tag ist für die Kammer Gold wert, weil die Berufsorientierung das A und O ist, um neue Interessenten zu gewinnen.“

Für die Schüler und Schülerinnen ist dieser Tag nicht nur eine willkommene Pause vom Unterricht in der Schule. Aron und Jonathan fanden sehr interessant, was sie an diesem Tag gelernt haben und bekamen auf jeden Fall neue Einblicke zum Thema Handwerk und Ausbildung, versichern sie. Auch Moritz, Luca und Valentin hatten eine große Menge an Spaß, hauptsächlich gefiel ihnen der Maschinenbau. Sie seien dem Thema Ausbildung gegenüber offener geworden, sagen sie. Ihre Mitschülerin Hanna sagt, der Tag habe ihren Horizont erweitert, da sie davor nur ein Studium als gute Möglichkeit der Weiterbildung sah. Und Victoria könnte sich sogar vorstellen, ein Praktikum in einem Elektroberuf zu machen.

Das Rückgrat der bayrischen Wirtschaft

Eingeführt wurde der "Tag des Handwerks" im Schuljahr 2022/23 für alle allgemeinbildenden weiterführenden Schulen. Das wurde in einer Kabinettssitzung der bayerischen Staatsregierung vom Juli 2022 beschlossen. Das Ziel ist es, Schülern Handwerksberufe näherzubringen, um so einem Fachkräftemängel entgegenzuwirken. Neben dem Besuch in der Ausbildungswerkstatt der Kammer gibt es auch die Möglichkeit, dass Experten aus den bestimmten Berufen an die Schulen kommen, um den Kindern so einen Einblick in ihre Beruf zu geben.

Lesen Sie dazu auch