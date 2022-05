Hängepartie nach der Wahl des Kreisbrandrats: Entscheidung steht aus

Plus War die Abstimmung im Kreis Augsburg gültig? Die Entscheidung steht aus. Ein Feuerwehrkommandant sagt: "Wir haben nur eine beschränkte Wahl".

War die Wiederwahl des Kreisbrandrats korrekt oder muss sie wiederholt werden? Die Antwort auf diese Frage muss das Innenministerium in München geben, doch dieses zögert offenbar noch. Auf eine Anfrage unserer Redaktion hieß es: Aktuell gebe es keinen neuen Sachstand. Heißt: Die Hängepartie für Alfred Zinsmeister geht weiter. Doch selbst, wenn es zu einem erneuten Wahlgang käme, welche Wahl hätten die mehr als 100 Feuerwehrkommandanten wirklich?