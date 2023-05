Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Hagelschauer traf nicht nur die Autobesitzer im Augsburger Land

Bis zu drei Zentimeter und teilweise größer waren die Hagelkörner, die am Freitagabend in Teilen des Augsburger Lands wie Geschosse einschlugen.

Plus Tennisballgroße Hagelkörner suchten am Freitag das Augsburger Land heim. Autobesitzer beklagen zahlreiche Schäden, Obstbauern jedoch könnten bestenfalls sogar vom Unwetter profitieren.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Hagelkörner, so groß wie Tennisbälle, sind vergangene Woche Freitag vor allem im südlichen und westlichen Teil des Augsburger Landes millionenfach niedergegangen und haben teilweise schweren Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren Autodächer, Treibhäuser und auch die Obstplantagen müssen schlimmstenfalls mit Ausfällen rechnen. "Momentan sind wir aber noch ruhig und gelassen", sagt Obstbauer Ulrich Zott aus Ustersbach. Aufgrund der langen Kälte seien viele Blüten zurzeit noch nicht so entwickelt. Dennoch haben neben den Betroffenen auch die Versicherungskaufleute alle Hände voll zu tun. Denn nun geht es um die Regulierung.

"Aktuell stehen bei mir rund 30 Autos mit einem Hagelschaden auf dem Hof", sagt Wolfgang Scherer in Fischach. Fahrer, die noch nicht mit ihrer Versicherung gesprochen hätten, habe er zudem wieder wegschicken müssen. Der Kfz-Meister will daher zum Wochenende an seiner Werkstatt eine Sammelbesichtigung anbieten. Grundsätzlich aber muss sich kein Autobesitzer wegen der Regulierung Sorgen machen. Schließlich handelt es sich in solchen Fällen um Sturmschäden, die durch die Teilkasko abgedeckt sind. "Die Versicherung zahlt, zwar abzüglich vereinbarter Selbstbeteiligung - aber ohne Rabattrückstufung", sagt Karl Aumiller, Sprecher des Bezirksverbandes Augsburg im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). Wichtig sei, dass der Schaden zügig gemeldet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen