Halbe Bier für 7,50 Euro? Das sagen Brauereien und Wirte im Landkreis

Plus Das Bier wird teurer. Brauereien und Gastronomen aus dem Landkreis Augsburg sehen bei den Preisen wenig Spielraum - und hoffen auf die Hilfe der Verbraucher.

Es klingt unglaublich: 7,50 Euro für einen halben Liter Bier. Geht es nach Stefan Fritsche, dem Geschäftsführer der Klosterbrauerei Neuzelle und Vize-Chef des Brauereiverbands Berlin-Brandenburg, ist dieser Preis womöglich bald Realität. Fritsche warnte in einem Interview, dass der Preis für einen halben Liter Bier gegen Ende des Jahres bei 7,50 Euro liegen könnte, würden Brauereien und Gastronomen ihre Mehrkosten an den Verbraucher weitergeben. Sehen das die Brauereien im Augsburger Land genauso kommen?