vor 14 Min.

Handyfoto löste Polizeieinsatz am Gymnasium Neusäß aus: Das sagt die Familie

Ein 18-Jähriger sorgt mit einer Äußerung auf dem Pausenhof für einen Polizeieinsatz am Justus-von-Liebig-Gymnasium, das momentan in der ehemaligen Berufsschule untergebracht ist.

Plus Nach einer angeblichen Drohung wird im Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß ein 18-Jähriger aus dem Klassenzimmer abgeführt. Was der Betroffene selbst darüber sagt.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Auslöser für den umfangreichen Polizeieinsatz vor einer Woche, bei dem ein 18-Jähriger aus seiner Klasse im Justus-von-Liebig-Gymnasium abgeführt wurde, ist vor allem ein kleines Handyfoto. Dies soll der Schüler auf dem Pausenhof gezeigt haben. Verbunden mit der Drohung, die Lehrerschaft müsse "dezimiert" werden, wurden daraufhin auch die Elternhäuser des Jugendlichen durchsucht. Die Polizei erklärt nun, warum sie gar keine andere Wahl hatten. Die Mutter des Jugendlichen hätte sich jedoch ein anderes Vorgehen gewünscht. Auch der Sohn äußert sich nun erstmals zu dem Foto.

