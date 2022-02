Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Hanfanbau im Landkreis Augsburg: Trend oder Nische?

Plus Viele Menschen verbinden mit Hanf vor allem das Rauschmittel in Form von Marihuana. Dabei kann die Nutzpflanze viel mehr. Steigen jetzt immer mehr Landwirte in den Hanfanbau ein?

Von Bianca Dimarsico

Hanföl, Hanftee, Kleidung aus Hanf: Die Produktpalette rund um die Pflanze ist breit aufgestellt. Mit Cannabis, das einen hohen Gehalt am Rauschmittel THC hat, haben diese Produkte allerdings nichts zu tun. Laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wurde Nutzhanf im Jahr 2021 bundesweit auf einer Fläche von knapp 6500 Hektar angebaut. Landwirte aus dem Landkreis Augsburg haben uns erzählt, was sie über Hanfanbau denken. Nicht alle sind von der Nutzpflanze überzeugt.

