Hass und Hetze im Netz: Zwei Männer aus dem Kreis Augsburg verurteilt

Plus Wer im Internet Hass und Hetze verbreitet, macht sich strafbar. Das zeigen zwei aktuelle Fälle aus dem Augsburger Land. Immer häufiger kommt es zu solchen Verfahren.

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wer rassistische oder volksverhetzende Inhalte postet, muss mit Strafe rechnen. Das bekamen am Dienstag auch zwei Männer aus dem Augsburger Land zu spüren. Sie hetzten im Internet gegen Ausländer und Flüchtlinge. "Diese Straftaten nehmen zur Zeit überhand", stellte Richter Bernhard Kugler fest. Beide Männer wurden verurteilt.