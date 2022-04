Landkreis Augsburg

16:26 Uhr

Fußgänger überrollt: Warum das Gericht keinen Mordversuch sieht

Plus Ein 22-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Augsburg überrollte in Frankfurt am Main mit dem SUV einen Fußgänger. Er wird wegen versuchten Totschlags verurteilt. Das Opfer kann vielleicht nie wieder gehen.

Von Matthias Schalla

Ein zertrümmertes Becken, zahlreiche Knochenbrüche und so schwere innere Verletzungen, dass er tagelang im Koma lag, hat ein 53-jähriger Fußgänger erlitten, der fast genau vor einem Jahr von einem jungen Mann aus dem Augsburger Land in seinem Range Rover überrollt wurde. Nun ist das Urteil in dem Prozess gegen den 22-Jährigen gefallen. Und die 21. Schwurgerichtskammer des Landgerichts Frankfurt am Main verhängte eine lange Freiheitsstrafe gegen ihn, blieb aber immer noch unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, da ein bestimmter Tatbestand als nicht erwiesen galt.

