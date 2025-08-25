Heinz Münzenrieder ist Vorsitzender des Ehrenrats der AWO Schwaben

Der ehemalige Augsburger Stadtdirektor und Stadtrat Heinz Münzenrieder ist zum Vorsitzenden des neugegründeten Ehrenrats der schwäbischen AWO ernannt worden. Als Ehrenvorsitzender des Bezirksverbands Schwaben hatte er an der Entwicklung der Ehrenordnung mitgewirkt. „Dr. Heinz Münzenrieder ist eine herausragende Persönlichkeit der schwäbischen Arbeiterwohlfahrt und hat sich um den Verband besonders verdient gemacht“, betonte AWO-Präsidentin Brigitte Protschka anlässlich seiner Ernennung. Seit Jahrzehnten setze er sich mit Leidenschaft und Hingabe für die Werte der AWO ein und präge die Arbeiterwohlfahrt in Schwaben und Bayern maßgeblich. Er sei ein Paradebeispiel für unermüdlichen Einsatz für eine sozial gerechtere Gesellschaft, so Protschka .

Seit 1982 Mitarbeit im Vorsitz

Münzenrieders Laufbahn in der Arbeiterwohlfahrt begann 1982. Er war Vorsitzender des AWO Kreisverbands Augsburg Stadt und übte diese Rolle bis 1986 aus. Danach übernahm er den Vorsitz des schwäbischen Bezirksverbands. Mit der Strukturreform des Verbands wechselte er 2008 in die Funktionen als Vorsitzender des Präsidiums und des Verwaltungsrats der AWO Schwaben. Nach 35 Jahren an der Spitze der schwäbischen AWO wurde er 2020 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Darüber hinaus war er jahrelang Mitglied im Landesvorstand der bayerischen Arbeiterwohlfahrt und von 1992 bis 2004 stellvertretender Landesvorsitzender.

Modernisierung und Erinnerungsarbeit

Die heutige AWO-Präsidentin Brigitte Protschka wurde 2020 als seine direkte Nachfolgerin zur Präsidiumsvorsitzenden der AWO Schwaben gewählt. Anlässlich seiner Ernennung würdigte sie das Wirken ihres Vorgängers: „Dr. Heinz Münzenrieder zeichnen vor allem seine integrative Führung und sein Weitblick aus, mit dem er die Modernisierung der schwäbischen AWO als Verband und sozialem Unternehmen vorangetrieben und zukunftsfähig gemacht hat.“ Besonders die Erinnerungsarbeit liege ihm am Herzen und dabei vor allem die Würdigung und das Wirken von Clemens Högg, Mitbegründer der AWO Schwaben und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. „Wir schätzen das Wissen und Netzwerke erfahrener AWO-Präsidiumsmitglieder wie Heinz Münzenrieder sehr“, betonte Protschka. Hiervon könnten die Nachfolger in den Führungsgremien profitieren. „Mit der Gründung des Ehrenrates haben wir nun ein Gremium, mit dem Verdienste gewürdigt und Wissen weitergetragen werden kann.“ Der Ehrenrat könne in seiner beratenden Funktion in Zukunft Stellungnahmen zu verbandlich wichtigen Fragen abgeben oder zu konfliktbefangenen Angelegenheiten wichtige Hinweise geben.

Bündelung von Wissen und Erfahrung

Münzenrieder, der für sein jahrzehntelanges Engagement bereits die höchste Auszeichnung der bayerischen AWO, die Hans‑Weinberger‑Urkunde, erhalten hat, freut sich über seine Ernennung und erklärt: „Der Ehrenrat bündelt Wissen und Erfahrung aus vielen Jahrzehnten Arbeit für die AWO und somit für Menschen, die Unterstützung benötigen.“ Es sei wichtig, sich einzubringen, um die Gesellschaft gemeinsam Stück für Stück sozial gerechter und damit besser zu machen. Genau hierfür stehe die AWO. (AZ)

