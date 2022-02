Helfen neue Millionen aus München der Staudenbahn vom Abstellgleis?

Plus Die Freien Wähler verkünden einen Erfolg, der Landrat ist skeptisch und die Fahrgäste wissen nur eines sicher: An einem Punkt wird's bald schlechter.

Kommt jetzt ein neuer Anschub für die Reaktivierung der Staudenbahn? Davon sprechen zumindest die Freien Wähler im Landtag. Die Chancen, dieses Projekt zu realisieren, hätten "sich nun maßgeblich erhöht". Deutlich zurückhaltender ist da Landrat Martin Sailer ( CSU). Und für die Pendler auf der Strecke zwischen Augsburg und Gessertshausen ist die bereits beschlossene Teil-Reaktivierung der Staudenbahn zum Teil sogar eine Verschlechterung.