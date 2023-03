Landkreis Augsburg

Hetze in Chat: Angeklagter freut sich trotz Verdoppelung der Strafe

Plus Ein Mann erhält wegen des Verbreitens antisemitischer Fotos einen Strafbefehl über 4800 Euro. Nun lautet das Urteil auf 9000 Euro, doch der Angeklagte ist zufrieden.

Von Matthias Schalla

Selten dürfte sich wahrscheinlich ein Angeklagter darüber freuen, wenn der Richter in seinem Urteil die Geldstrafe nahezu verdoppelt. Bei dem 58-Jährigen aus dem westlichen Landkreis Augsburg, der am Montag wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Volksverhetzung vor Gericht stand, war dies der Fall. Auf 9000 Euro statt auf 4800 lautet nun der Strafbefehl, gegen den der selbstständige Kaufmann zuvor Einspruch eingelegt hatte. Der 58-Jährige und sein Verteidiger Stefan Radmacher waren dennoch zufrieden. Schließlich wurden jetzt lediglich 90 statt der ursprünglichen 120 Tagessätze zugrunde gelegt. Für die antisemitischen Fotos, die der Angeklagte in einer WhatsApp-Gruppe gepostet hatte, fanden Richter und Staatsanwalt aber deutliche Worte.

"Die Bilder sind unterste Schublade und unter aller Sau", sagte Richter Daniel Grimm. Im Dezember 2020 hielt sich der Angeklagte in einem Hotel in Istanbul auf und war nach eigenen Angaben stark alkoholisiert. Binnen einer halben Stunde schickte er dann an seine WhatsApp-Gruppe mit 274 Mitgliedern unter anderem Bilder von Adolf Hitler mit Hakenkreuz und einem Lkw, auf dem tote Menschen gestapelt sind. Darunter stand: "Uber for Jews." Ein anderes Foto wiederum zeigte eine Werbung für Gasöfen, die in englischer Sprache dafür warb, dass der Betrieb sechs Millionen Einsätze garantiere. "Unverantwortlich und besonders verachtenswert", nannte auch Oberstaatsanwalt Günther Zechmann diese Aufnahmen. Sichtlich betroffen nahm der Angeklagte die Vorwürfe zur Kenntnis.

