Hier finden Pflegende von Demenzkranken im Kreis Augsburg Hilfe

Das Landratsamt unterstützt Personen, die Demenzkranke pflegen, mit einem regelmäßigen Austausch- und Gesprächsangebot.

Die Alltagsbewältigung mit einem Demenzkranken ist für pflegende Angehörige immer wieder ein wichtiges und oftmals auch belastendes Thema. Die Seniorenberatung und Fachstelle für pflegende Angehörige bietet deshalb regelmäßig Gesprächskreise für pflegende Angehörige an. Einmal im Monat treffen sich die Angehörigengruppen in Diedorf, Gersthofen und Königsbrunn. Zusätzlich gibt es seit Januar eine Online-Gruppe.

Die Termine in den kommenden Wochen sind am Dienstag, 10. Mai, um 14 Uhr, im Seniorenzentrum Diedorf, Lindenstraße 30, am Dienstag, 17. Mai, 14 Uhr, in der Begegnungsstätte du&hier, Kirchstraße 12, in Gersthofen und am Mittwoch, 18. Mai, 14 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Königsbrunn, Bgm.-Wohlfarth-Straße 98. Der Online-Austausch über das sichere Portal Webex findet statt am Dienstag, 31. Mai 2022, 16.30 Uhr. In Gersthofen und Königsbrunn geht es im Monat Mai speziell um die Entlastung bei der Versorgung von Menschen mit Demenz. Die Teilnehmenden erhalten Informationen zu Betreuungs- und Entlastungsangeboten für pflegende Angehörige sowie zu Möglichkeiten der Finanzierung.

Informationen bei der Seniorenberatung

Die Teilnahme an den Gesprächskreisen ist kostenfrei. Nähere Informationen gibt es telefonisch unter 0821/3102-2707, -2718, -2719 sowie -2766 oder per E-Mail seniorenberatung@LRA-a.bayern.de. Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen. (AZ)

