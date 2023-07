Landkreis Augsburg

17:30 Uhr

Hier lernen Kinder im Augsburger Land, richtig gut zu schwimmen

Bei der Schulschwimmwoche haben im Landkreis Augsburg 780 Kinder ihre Fertigkeiten verbessert. In der Gerfriedswelle (Bild) waren am Donnerstag über 130 Schulkinder in den Becken.

Plus Bei der Schulschwimmwoche haben fast 800 Kinder im Landkreis ihre Fertigkeiten verbessert. Was eine gute Technik ausmacht und was der Wasserwacht Sorgen macht.

Für Katharina, die Siebtklässlerin aus Gersthofen, ist diese Schulwoche ein großer Spaß. Vier Tage lang in der Gerfriedswelle schwimmen, statt im Klassenzimmer zu sitzen – was möchten Kinder kurz vor den Sommerferien mehr? Für das veranstaltende Landratsamt und die Wasserwacht im Landkreis Augsburg steckt freilich viel mehr hinter der Woche im Frei- oder Hallenbad. „Jedes Kind, das wir ausbilden können, ist eines weniger, das wir später einmal aus dem Wasser ziehen müssen“, sagt Max Markmiller, Kreisvorsitzender der Wasserwacht.

Bis zu 15 Helferinnen und Helfer der Wasserwacht haben sich in Gersthofen jeden Tag der Schulschwimmwoche um die Schulkinder gekümmert. Foto: Marcus Merk

Sicheres Schwimmen, diese Fertigkeit geht seit Jahren bei vielen Kindern zurück. Das Landratsamt will gegensteuern. Jedes Jahr organisiert Sportbeauftragte Barbara Wengenmeir deshalb Ende Juli eine Woche, für die sich die Landkreisschulen, das sind Förder- und Realschulen sowie Gymnasien, anmelden können. „Neun Schulen sind inzwischen dabei“, so Wengenmeir. Das bedeutet: In den vergangenen Tagen haben 780 Schülerinnen und Schüler, zumeist der fünften und sechsten Klassen, Unterricht im Schwimmbecken gehabt.

