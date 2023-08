Behörden warnen vor Überschwemmungen im Kreis Augsburg

Kommt nach dem Hagel nun die Flut? Aktuell steigen die Pegelstände. Richtig bedrohlich wird es nach derzeitigem Stand aber nicht. Ein Überblick.

Nach den starken Regenfällen in den vergangenen Tagen hat das Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth am Dienstagvormittag auch für den Landkreis Augsburg eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Allerdings scheint im Augsburger Land nur die Meldestufe eins erreicht zu werden. Sie steht für Ausuferungen und Überschwemmungen in unbebautem Gebiet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hochwasserwarnung für den Landkreis Augsburg herausgegeben

Zudem geht das Wasserwirtschaftsamt nicht von einer weiteren Verschärfung der Lage aus. Zitat: "Eine Verschärfung der Hochwasserlage wird infolge der allmählich zurückgehenden Niederschläge nach derzeitigem Stand nicht erwartet." Aktuell hat die Zusam in Fleinhausen die Meldestufe eins erreicht, der Schmutterpegel in Fischach steigt an und erreichte am Vormittag noch einmal eins, der Pegel in Achsheim bleibt voraussichtlich unter diesem ersten Warnwert.

60 Bilder Massenhaft Hagel: Immenser Sachschaden nach Unwetter im Landkreis Augsburg Foto: Marvin Englert

Am Lech wurde am Pegel Haunstetten mit einem Wasserstand von 2,56 Meter die Meldestufe eins erreicht. Grund ist eine erhöhte Abgabe von Wasser am Forggensee. Am Pegel nach dem Zusammenfluss mit der Wertach im Augsburger Norden war die Stufe eins noch nicht erreicht, am weiter flussaufwärts liegenden Wertach-Pegel Oberhausen dagegen schon. Stand: 2,58 Meter um 10.45 Uhr. (cf)

Lesen Sie dazu auch