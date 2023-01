Hohe Preise: Achten Kundinnen jetzt beim Einkaufen mehr auf Rabatte?

Die Inflation ist auf einem historischen Hoch, doch wie verändert das den Alltag der Menschen beim Einkaufen? Wir haben nachgefragt.

Das tägliche Leben wird nicht zuletzt seit dem Beginn des Ukrainekriegs immer teurer: 7,9 Prozent – so hoch war die Inflationsrate im Jahr 2022, das hat das Bundesamt für Statistik in einer Pressemeldung bekannt gegeben. Besonders Lebensmittel sind teurer geworden. Das wirkt sich auch auf die Menge und die Art der Produkte aus, die in den Einkaufswagen landen. Im Gespräch mit Kundinnen und Kunden wird deutlich, wo überall gespart wird.

Die Inflation habe einen historisch hohen Wert erreicht, sagt Ruth Brand, die neue Präsidentin des Statistischen Bundesamts. Sie erklärt, dass vor allem Energieprodukte und Nahrungsmittel von extremen Preissteigungen betroffen sind, und macht dafür den russischen Angriffskrieg hauptverantwortlich. Doch was bedeutet das für den Alltag der Menschen im Landkreis Augsburg?

Auch in Neusäß sind Rabatte gefragt

Bei einem Besuch im Einzelhandelsgebiet an der Daimlerstraße in Neusäß haben wir Kundinnen und Kunden danach gefragt. Es fällt auf, dass der Blick der Kunden vermehrt zu den roten Schildern mit Sonderangeboten geht. So auch bei Xenia H. aus Horgau. Sie erzählt: "Ich schaue häufiger in die Rabattheftchen, das habe ich früher nicht so oft gemacht." Auch weniger Fleisch landet jetzt bei ihr im Einkaufswagen. Ähnlich sieht es in Simone Ehrets' Taschen aus. "Statt einer Lasagne mit Hackfleisch koche ich jetzt zum Beispiel eine Kürbis-Lasagne, das ist auch lecker, und ich brauche kein teures Fleisch zu kaufen", sagt sie.

Da viele Bioprodukte ohnehin schon teurer sind als konventionelle Lebensmittel, wird auch hier mehr gespart. So erzählt Sabine Michele aus Zusmarshausen, dass für sie Bio gar nicht mehr bezahlbar ist. Sie merkt die Preissteigung bei jedem Einkauf. Daher greift sie möglichst viel auf Rabatte zurück und gönnt sich zudem weniger als früher. Susanne Rainer, die auf dem Weg in den Supermarkt ist, um sich einen frischen Wirsing zu holen, versucht vor allem saisonal und regional zu kochen. Da seien die Preise nicht so überteuert, sagt sie.

Auch die vierbeinigen Mitbewohner sind teurer geworden. Elisabeth Fischer will ihrer Britischen Kurzhaarkatze Mila, die nur bestimmtes Futter annimmt, dennoch gutes Essen bieten. Um erschwingliche Angebote für ihren wählerischen Vierbeiner zu finden, muss sie daher in verschiedenen Geschäften stöbern.

Trockner wird seltener benutzt

Doch auch außerhalb des Supermarkts ist die Inflation spürbar – Stichwort Heiz- und Stromkosten. Susanne Rainer hat einige Spartipps erfolgreich bei sich zu Hause umgesetzt. Der Trockner wird nur noch selten benutzt, die Heizung etwas runtergedreht und Spül- und Waschmaschine laufen nur noch im Eco-Programm. "Damit konnten wir viel Energie sparen", sagt sie. "Am Anfang war es eine kleine Umstellung. Weil die Eco-Programme so lange laufen, muss man besser planen, aber es hat sich gelohnt." Auch Sabine Michele hat die Heizung runtergedreht. "Wir haben den alten Kachelofen wieder aktiviert. Bei uns läuft die Heizung nur noch selten." Dafür ziehen sie und ihre Familie sich jetzt zu Hause wärmer an.

Und apropos wärmer anziehen: Auch bei Kleidungskäufen kann gespart werden. Während einige vorerst ganz auf neue Anziehsachen verzichten und in den Tiefen ihrer Schränke graben, kauft Xenia H. neue Sachen häufig auf dem Flohmarkt. Das spart Geld.

Der Sonntagsausflug fällt jetzt kleiner aus

Lebensmittel sind teurer geworden, Heizung, Strom und auch Textilien, und leider machen die Preissteigungen auch vor der Freizeit nicht halt. "Den obligatorischen Sonntagsausflug gestalten wir jetzt ohne viel Fahrerei", erzählt Susanne Rainer. "Statt eines Spazierganges und Cafébesuchs im Allgäu machen wir das jetzt in der Nähe. Dafür ist das Benzin einfach zu teuer." Für Sabine Michele ist es der ganze Urlaub, auf den verzichtet werden muss. Hermann Neff aus Diedorf hingegen lässt sich kaum von den steigenden Preisen beeindrucken. "Ich hab das Glück, nicht ganz so auf die Preise achten zu müssen. Ein bisschen Lebensqualität braucht man noch."

Nicht nur die derzeit sehr teuren Einkäufe beschäftigen die Kundinnen und Kunden, sie machen sich auch Sorgen um die künftige Entwicklung. Susanne Rainer hofft zum Beispiel, dass die Inflation wieder zurückgeht; so richtig vorstellen kann sie es sich jedoch nicht. Elisabeth Rainer erzählt, dass sie als Rentnerin gerade jeden Euro umdrehen muss. "Rentner haben es nicht leicht zurzeit", sagt sie. Dennoch wollen beide nicht schwarzmalen.