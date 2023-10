Landkreis Augsburg

18:10 Uhr

Homeoffice und hohe Preise machen Altkleider zur Mangelware

Das Rote Kreuz Augsburg-Land bietet Secondhandkleidung in mehreren Läden, wie hier in Gersthofen, an.

Plus Alles ist teurer geworden, da fehlt in manchem Haushalt das Geld für neue warme Winterkleidung. Die Nachfrage nach Secondhandware steigt. Das Rote Kreuz will auf diesen Bedarf reagieren.

Von Regine Kahl

Die kalte Jahreszeit ist da, und die warmen Jacken kommen raus aus dem Schrank. Doch was ist, wenn das gute Stück nicht mehr gefällt oder sogar abgetragen ist? Nicht in jedem Haushalt sitzt das Geld locker für einen Neukauf. Eine Anlaufstelle sind dann die Kleiderläden von karitativen Organisationen oder Secondhandshops. Doch die Organisation Aktion Hoffnung beobachtet mit Sorge: Die Menge der gut erhaltenen gespendeten Hosen, Jacken oder Mäntel geht zurück. Das Rote Kreuz Augsburg-Land schmiedet bereits neue Pläne für Kleiderläden.

Neben den Altkleidercontainern gibt es im Landkreis Augsburg Sammlungen in den Ortschaften. In Schwabmünchen übernimmt beispielsweise die Jugendfeuerwehr im Oktober die Altkleidersammlung im Auftrag von Aktion Hoffnung, in anderen Orten sind es meist die Pfarreien. Bei allen diesen Terminen stellt die Organisation Aktion Hoffnung fest: "Es herrscht ein Mangel an Sammelware, und jedes gut erhaltene und saubere Kleidungsstück kann derzeit sehr gut gebraucht werden", sagt Sprecherin Karin Stippler.

