Landkreis Augsburg

18:15 Uhr

Muss die Wahl des Kreisbrandrats wiederholt werden?

Bei Zinsmeisters Wiederwahl in Horgau: Alfred Zinsmeister und Martin Sailer.

Plus Alfred Zinsmeister ist einer Abwahl nur haarscharf entgangen. Doch nun überprüft das Innenministerium die Abstimmung. Was dahinter steckt und was das für Zinsmeister bedeutet.

Von Christoph Frey

Im bayerischen Innenministerium gibt man sich sehr wortkarg. Ja, man sei mit dem Vorgang befasst. Nähere Auskünfte seien vor Abschluss der Prüfung nicht möglich. Diese Prüfung, das immerhin bestätigt das Münchner Ministerium auf eine weitere Nachfrage hin, ist alles andere als eine Routineangelegenheit. Die Juristen dort müssen entscheiden, ob bei der Wiederwahl von Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister in Horgau alles mit rechten Dingen zuging - oder ob die Abstimmung über den obersten von rund 6500 Feuerwehrfrauen und -männern im Kreis Augsburg wiederholt werden muss.

