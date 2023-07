Landkreis Augsburg

11:58 Uhr

"Ich habe so viel Angst – vor Krankheit, dem Verlassenwerden. Wie komm ich da raus?"

Plus Wie viel Angst ist normal? Und wann braucht man professionelle Hilfe? In unserer Serie "Lebensfragen" geht es um Angststörungen und Auswege aus dieser Krise.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

"Ich habe so viel Angst – vor Krankheit, vor dem Verlassenwerden. Wie komm ich da nur raus?" Wer sich in dieser Form äußern kann und sich dessen bewusst ist, dass die Angst eine Grenze überschritten hat, hat schon viel geschafft, weiß Andrea Trapp, Psychologische Beraterin in der Evangelischen Beratungsstelle der Diakonie Augsburg. „Denn diese Qualität der Angst geht nicht von alleine weg“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin und berichtet, dass sie einem Menschen mit dieser Lebensfrage zunächst ihr Lob aussprechen würde. Dafür, dass er oder sie den ersten Schritt gemacht und eine Beratungsstelle aufgesucht hat. Kann Andrea Trapp ausschließen, dass sich die Angst in einer lebensbedrohlichen Art und Weise äußert, geht es darum, ganz konkret zu analysieren, woher die Angst kommt, wodurch sie bedingt wird oder in welchen Situationen sie nicht wirksam wird.

Wer Lösungen findet, kann die Angst kontrollieren

Wer etwa Angst davor hat, krank zu werden, der sollte zu Ärzten oder Fachärzten gehen. Dort kann eine medizinisch fundierte Diagnose gestellt werden, die die Gründe der Angst bestätigt oder die gute Nachricht bereithält, dass die Person nicht krank ist. Auch wenn ein Mensch Angst davor hat, verlassen zu werden, kann eine Analyse der Situation helfen, um herauszufinden, in welchen Lebensumständen die Person lebt. Aus ihrer Arbeit bei der Diakonie weiß Andrea Trapp, dass ein Paar, das vor der Scheidung steht, sich viele Gedanken darüber macht, wie es die Trennung umsetzen möchte, wie Kinder davon betroffen sind, wie viel Aufwand hinter einer Trennung steckt und wie leistungsstark der Einzelne ist. Werden Einzelheiten wie diese beleuchtet und mögliche Handlungsansätze erkannt, hilft das, die Angst zu kontrollieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen