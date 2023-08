Landkreis Augsburg

"Ich will nicht hinnehmen, dass Sanierungen an Schulen aufgeschoben werden"

Plus Melanie Schappin ist Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Kreistag Augsburg. Sie und ihre Stellvertreter Claudia Schuster und Peter Kraus fordern eine weitere Pflegefachschule.

Von Jana Tallevi

Frau Schappin, vor gut drei Jahren, bei den jüngsten Kreistagswahlen, sind die Freien Wähler drittstärkste Kraft geworden hinter CSU und Grünen mit elf Vertreterinnen und Vertretern. Das hört sich doch nach einer Menge Einfluss an.



Melanie Schappin: Na ja, sagen wir mal so: Die Zusammenarbeit im Kreistag ist gut, aber Kritik ist, zumindest öffentlich, nicht erwünscht. Und wer an der Spitze der Gremien sitzt, das weiß man ja. Die Freien Wähler sind nicht dabei. Ein Beispiel ist der Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises, WBL, in dem wir nicht vertreten sind. Das hat mich persönlich getroffen, weil ich als Juristin im Bausektor arbeite und gerne meinen Sachverstand eingebracht hätte. Auch im Aufsichtsrat des Nahverkehrsunternehmens AVV hätten wir Sachkenntnis einbringen können.

Peter Kraus: Ein anderes Beispiel sind die Stellvertreterposten des Landrats. Auch da sind wir nicht dabei. Andere Landkreise zeigen aber, dass es auch anders geht.

