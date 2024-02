Igelhilfe Schwaben sucht Auswilderungsplätze fürs Frühjahr

Sie hat in mehr als zwei Jahrzehnten dafür gesorgt, dass Tausende von Igeln überleben konnte. Nun sucht Hannelore Pentenrieder Auswilderungsplätze für das Frühjahr.

Im Jahr 1992 entdeckte Hannelore Pentenrieder aus Neusäß zwei kleine Igel in ihrem Garten – und war völlig hilflos, wie sie diese behandelt sollte. Inzwischen hat sie Tausende der stacheligen Gesellen hochgepäppelt. Für ihr Engagement wurde sie mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet.

„Ich packte damals die beiden Babys in einen Karton und besorgte mir ein Igelbuch“, erzählt Hannelore Pentenrieder. Eine Nachbarin hörte davon und brachte ihr einen dritten. Damit begann ihr inzwischen weit mehr als 20-jähriges Engagement zum Schutz dieser Tiere. Oftmals wurden sie einfach in einem Karton oder Eimer bei Nacht und in der Kälte bei ihr übers Gartentor gestellt. Im Jahr 1993 gründete sie die „Igelhilfe Schwaben“, einen Verein, der bis heute besteht und die von ihr betreute Igelstation in Neusäß finanziell unterstützt. „Durchschnittlich wurden in dieser Zeit jährlich 250 bis 300 Igel stationär aufgenommen und circa 100 Igel ambulant behandelt.“ Auch in diesem Winter versorgte sie zahlreiche Tiere stationär und ambulant. Zur Überwinterung blieben einige in der Station. Für diese sucht Hannelore wieder gute Auswilderungsplätze – nicht nur im Augsburger Land, sondern auch im Landkreis Aichach-Friedberg und darüber hinaus.

Das sollten die Gärten im Landkreis für die Igel bieten

Hannelore Pentenrieder appelliert jetzt im beginnenden Frühjahr an die Gartenbesitzer. Diese sollten an mindestens einer Stelle einen Durchgang in ihrem Garten öffnen, damit die Igel auf ihrer Suche nach Nahrung von Grundstück zu Grundstück wandern können. „Auch über eine Futterstelle wären die Igel sehr dankbar.“ Auf der Homepage der Igelhilfe hat sie ein Futterhaus aufgeführt, das man basteln kann. Es sichert das Futter, damit andere Tiere es den Igeln nicht wegfressen können.

Denn das Leben der stacheligen Wildtiere wird immer schwieriger, die Zahl der Igel nimmt daher mit jedem Jahr weiter ab, weiß die Tierschützerin. Umso wichtiger sei es jetzt, tierliebe Menschen zu finden, die einem oder mehreren Igeln, welche die Igelstation über den Winter gebracht hat, wieder einen Platz in der Natur oder im eigenen Garten zu geben. Am geeignetsten sind nach Ansicht der Tierschützerin vor allem Gärten in ländlicheren Bereichen. Denn diese sind meist fernab von stark befahrenen Straßen, mit viel Unterschlupf-Stellen und Durchgängen zu anderen Gärten. „Durch den Bau neuer Straßen wird es für unsere Igel immer schwieriger, gute Lebensräume zu finden.“ (lig)

Interessenten für eine Auswilderung können sich mit der Igelhilfe Schwaben unter Telefonnummer 0821/467569 in Verbindung setzen. Die Bauanleitung fürs Futterhaus gibt’s unter www.igelhilfe-schwaben.de.

