Landkreis Augsburg

vor 46 Min.

Im Augsburger Land sind immer mehr Motorräder unterwegs

Artikel anhören Shape

Motorräder und Co. – im Landkreis sind so viele Krafträder wie noch nie unterwegs. Die meisten Maschinen sind in Männerhand. Doch der Anteil an Bikerinnen steigt.

Motorradfahren wird im Augsburger Land offenbar immer beliebter. Das geht aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor. Demnach waren im Landkreis noch nie so viele Krafträder zugelassen, wie zu Beginn des Jahres. Aktuell rollen 22.656 Motorräder, Roller oder Quads durch das Augsburger Land. Das sind etwa 750 Maschinen mehr, als zu Beginn des vergangenen Jahres zugelassen waren. Die meisten Maschinen sind dabei in Männerhand, aber nicht nur. Die meisten Motorräder sind auf Männer zugelassen Mit einem Frauenanteil von 14,0 Prozent liegt der Kreis Augsburg in der Bundesliga der Motorrad-Frauen auf Platz 124. Spitzenreiter unter 399 Städten und Landkreisen ist die Stadt Ansbach mit einem Frauenanteil von 16,7 Prozent. Insgesamt lässt sich aus der Statistik herauslesen, dass schon seit einigen Jahren Motorradfahren immer beliebter wird. Waren vor zehn Jahren noch rund 17.000 Krafträder im Landkreis Augsburg zugelassen, sind es nun gut 5.600 Maschinen mehr. Ein Trend, der sich auch bundesweit bestätigt. In ganz Deutschland hat die Zahl der Krafträder nämlich einen neuen Rekordstand erreicht: 4,91 Millionen Maschinen. Das ist ein Plus von 132.245 Maschinen. Besonders hoch ist die Motorraddichte übrigens in Bayern. Denn die bundesweit elf Zulassungsbezirke mit der höchsten Zahl zweirädriger Krafträder pro 1000 Einwohner liegen im Freistaat, wie eine Auswertung von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes durch die Deutsche Presse-Agentur ergab. Bundesweiter Durchschnitt sind 57,2 zweirädrige Krafträder pro 1000 Einwohner. Bayern liegt mit 76,2 deutlich über diesem Wert und auch im Bundesländervergleich klar vorne. Dahinter folgen Baden-Württemberg und das Saarland. Die niedrigsten Werte gibt es in den Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin. So stark ist die Zahl der Elektroautos gestiegen Zugenommen hat im Landkreis Augsburg auch die Anzahl an Autos. Knapp 171.000 Pkw waren zum 1. Januar dieses Jahres zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahr (knapp 170.000) ist das ein Zuwachs von knapp einem Prozent. Auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Augsburg kommen aktuell 663 Autos, der Wert liegt damit knapp über dem des Vorjahres (662). Besonders steil ist der Anstieg im Bereich der Elektroautos. Die Zahl der Kraftfahrzeuge im Augsburger Land mit Elektroantrieb ist im vergangenen Jahr um 80 Prozent gestiegen. (AZ, zds) Lesen Sie dazu auch

Landkreis Augsburg Plus So stark ist die Zahl der Elektroautos im Augsburger Land gestiegen

Themen folgen