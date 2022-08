Im Augsburger Land steigt die Nachfrage nach dem Kleinen Waffenschein

Plus Vor zehn Jahren beantragten nur 20 Menschen im ersten Halbjahr einen Kleinen Waffenschein, um legal Schreckschusswaffen tragen zu dürfen. Heuer hat sich die Zahl vervierfacht.

Sie sehen echten Waffen täuschend ähnlich und sind dennoch frei verkäuflich. Auch im Augsburger Land steigt die Nachfrage für Schreckschusswaffen von Jahr zu Jahr an. Schließlich kann jeder, der volljährig ist, ohne großen Aufwand einen "Kleinen Waffenschein" beantragen und darf dann sogar eine solche Pistole mit sich führen. Die Polizei jedoch reagiert mit Sorge auf die wachsende Beliebtheit dieser Waffen. Schließlich kam es in den vergangenen Tagen deswegen zu einigen Großeinsätzen. Und diese Einsätze können schnell zur tödlichen Gefahr werden.