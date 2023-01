Im Augsburger Land wird's bunt: Das sind die größten Bälle und Umzüge 2023

Zusmarshausen Die Zusmarshauser Ortsvereine kündigen den "Fasching in der Schwarzbräu-Halle" an. Gäste können sich auf die 41. Wohltätigkeitsveranstaltung "Zus, wie's lacht und trinkt, feiern für einen guten Zweck" am Abend des Faschingssamstag, 18. Februar, freuen. Die Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Show, unter anderem mit Auftritten der Zusamtaler Bettschoner, der Laudonia und Bachtalia. Einen Tag später, am Faschingssonntag, 19. Februar, wird die Tradition des Zuser Gaudiwurms aufrechterhalten. Der Faschingsumzug startet um 13 Uhr, danach gibt es eine große Umzugsparty im Zelt an der Römerstraße.