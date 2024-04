Im Ernstfall können Berufsbetreuer helfen

Die beruflichen Betreuerinnen und Betreuer müssen sich vor Aufnahme ihrer Tätigkeit bei ihrer Stammbehörde (=Betreuungsstelle der Kommune (Landkreis/kreisfreie Stadt) registrieren lassen. Dann können die Betreuerinnen und Betreuer sich in allen beliebigen Betreuungsstellen in ihrer Umgebung vorstellen und werden ggfs. dort in den Pool der verfügbaren Betreuerinnen und Betreuer aufgenommen. (AZ)