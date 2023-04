Landkreis Augsburg

Im Ernstfall zählt jede Sekunde – Wie Retter noch schneller am Unfallort sein sollen

Plus Zwischen dem Notruf und dem Eintreffen der Retter dürfen nur zwölf Minuten vergehen. Manchmal dauert es länger. Um möglichst schnell vor Ort zu sein, gibt es ein Konzept, das Schule macht.

Von Philipp Kinne

Im Notfall muss alles ganz schnell gehen. Wer die 112 wählt, sollte spätestens nach zwölf Minuten den Rettungswagen sehen. Wenige Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können. Manchmal sind die Retter bedeutend schneller vor Ort, manchmal aber auch nicht. Um die Zeit zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungswagens möglichst gering zu halten, unterstützen immer häufiger Ehrenamtliche.

In zwölf Minuten sollen Rettungswagen am Einsatzort sein

Die Versorgung im Notfall ist in Bayern gesetzlich geregelt. Innerhalb von zwölf Minuten sollen Rettungswagen am Einsatzort sein. Gestartet wird die Zeit jedoch nicht ab dem Eingang des Notrufs. Sondern erst, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. In 80 Prozent der Fälle soll diese Frist laut Gesetz eingehalten werden. Die Zahlen zeigen: Im Augsburger Land sind die Retter im Durchschnitt sogar noch schneller. Weniger als elf Minuten brauchen sie in der Regel, wie aus Zahlen des bayerischen Rettungsdienstberichts hervorgeht. Genauere Zahlen hat Ursula Christ, Geschäftsleiterin des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg (ZRF). Eine der Aufgaben des Zweckverbands ist es, den Bedarf an Rettungswachen festzustellen. Dazu wird unter anderem ausgewertet, wie lange die Retter im Augsburger Land im Notfall brauchen.

